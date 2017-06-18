Вопрос по вождению автомобиля Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSВопрос по вождению автомобиля Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте! Скажите пожалуйста если нужно быстро набрать скорость (машина тяжелая джип) при входе на скоростную дорогу 1.Отпустить газ и резко нажать его до конца 2. Перейти на типтронник. Что правильней с точки зрения эксплуатации коробки , что менее чувствительно для нее и для двигателя? Спасибо за ответ. На тему: 20 тысяч уток, которые решили… Джип с нетрадиционным кузовом За что водители не любят… Для байкеров могут ограничить… Скидки на Chery Tiggo FL Помечена как спам Сообщение от Mikhail Gorel (Вопросы: 6, Ответы: 0) Ответ на 18.06.2017 22:19 10 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Доброго времени суток. Вообще есть два способа. 1. Если Вы хорошо просматриваете дорогу, на которую собираетесь перестроиться. Держите скорость в районе 60 км./ч. и после перестроения HALT! РУЛЬ ПРИ ЭТОМ ДОЛЖЕН БЫТЬ В НУЛЕ, ТОЕСТЬ КОЛЕСА СТОЯТЬ ПРЯМО ДОЛЖНЫ быстро, но плавно продавливаете педаль на 3/4 ее хода; 2. Либо второй вариант. Переходите на в режим «S» и снижаете скорость перед поворотом до 20 — 30 км./ч. и после того как перестроились продавливаете педаль газа практически до конца. НО! именно продавливаете быстро, но плавно. Если просто тупо резко продавить педаль — коробка будет думать. И вообще — использовать Кик — Даун нужно ТОЛЬКО в очень и очень крайних случаях — пилиться фрикционный слой на плите блокировки гидротранстформатора. Помечен как спам Сообщение от Sawage_____Garden (Вопросы: 0, Ответы: 4) Ответ на 19.06.2017 02:29 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page