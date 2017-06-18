Вопрос по вождению автомобиля

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Доброго времени суток. Вообще есть два способа.

1. Если Вы хорошо просматриваете дорогу, на которую собираетесь перестроиться. Держите скорость в районе 60 км./ч. и после перестроения HALT! РУЛЬ ПРИ ЭТОМ ДОЛЖЕН БЫТЬ В НУЛЕ, ТОЕСТЬ КОЛЕСА СТОЯТЬ ПРЯМО ДОЛЖНЫ быстро, но плавно продавливаете педаль на 3/4 ее хода;

2. Либо второй вариант. Переходите на в режим «S» и снижаете скорость перед поворотом до 20 — 30 км./ч. и после того как перестроились продавливаете педаль газа практически до конца. НО! именно продавливаете быстро, но плавно. Если просто тупо резко продавить педаль — коробка будет думать.

И вообще — использовать Кик — Даун нужно ТОЛЬКО в очень и очень крайних случаях — пилиться фрикционный слой на плите блокировки гидротранстформатора.