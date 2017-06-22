Вопрос по Chevrolet Captiva Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSВопрос по Chevrolet Captiva Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте! Стоит ли рассматривать к покупке б.у. Chevrolet Captiva Рестайлинг 2, 2013-2015 гг.? Как она по надёжности, какие болячки имеются? Если да, то на что обратить внимание? И с каким двс лучше, 2.4 бензин или 2.2 дизель? На тему: GM-АВТОВАЗ продлил программу… Электрический Chevrolet Spark стал… GM-AVTOVAZ проанонсировал Chevrolet NIVA… GM прекращает продажи Chevrolet в… Chevrolet начал тесты Essentia Помечена как спам Сообщение от Дмитрий8118 (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 22.06.2017 00:01 44 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Покупать БУ дизель — нельзя и точка. Да, дизель сюда подходит лучше всего, но как на нём ездили, как часто меняли масло, какой солярой заправляли — не известно. Если нет знакомого дизелиста (хороших дизелистов мало и они на расхват) — цена ошибки может оказаться 2/3 от стоимости автомобиля. Слышал от знакомых мужиков в гаражах, что 2,4 — тупой как валенок, но довольно надёжный. Кого-то обогнать будет тяжело, бензина будет потреблять много, но свои 200-250 тыс проедет (если конечно масло вовремя менять и не перегревать). Нормальный по мощности сюда — v6 3.0. Вот с ним эта машина едет. Но у него родовая болезнь — к 100 тыс цепь растягивается и довольно дорого её заменить — за 100 тыс руб вылезете. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 30, Ответы: 597) Ответ на 26.06.2017 14:22 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page