Вопрос по Chevrolet Captiva

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Покупать БУ дизель — нельзя и точка. Да, дизель сюда подходит лучше всего, но как на нём ездили, как часто меняли масло, какой солярой заправляли — не известно. Если нет знакомого дизелиста (хороших дизелистов мало и они на расхват) — цена ошибки может оказаться 2/3 от стоимости автомобиля.

Слышал от знакомых мужиков в гаражах, что 2,4 — тупой как валенок, но довольно надёжный. Кого-то обогнать будет тяжело, бензина будет потреблять много, но свои 200-250 тыс проедет (если конечно масло вовремя менять и не перегревать).

Нормальный по мощности сюда — v6 3.0. Вот с ним эта машина едет. Но у него родовая болезнь — к 100 тыс цепь растягивается и довольно дорого её заменить — за 100 тыс руб вылезете.