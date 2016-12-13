Volvo XC 60 какой двигатель выбрать Вопросы и ответы от экспертов AMSRUS[Вопрос решен] Volvo XC 60 какой двигатель выбрать Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Уважаемые эксперты, хочу купить Volvo XC 60 какой двигатель выбрать, дизель или бензин, слышал что бензиновые моторы у вольво не оригенальные а фордовские. И если можно конкретнее скажите какой именно двигатель надежнее D5 D4 T5 T4 На тему: Лучший среди маленьких У Volvo обнаружили проблемы Volvo увеличила заводскую гарантию Машина без ключа Автомобиль-легенда Вопрос решен Помечена как спам Сообщение от dgsn (Вопросы: 3, Ответы: 4) Ответ на 13.12.2016 12:28 159 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Судя по формулировке, это для Вас абстрактный вопрос, не имеющий отношения к покупке… Свалить в кучу эти моторы можно при одном случае: не зайдя на сайт официального дилера. Не все из упомянутых моторов имеют отношение к данной модели. Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1484) Ответ на 13.12.2016 21:20 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer извините имел в виду D5 и T5. я действительно хочу купить вольво. конечно далек от техники, но очень хочется взять надежный автомобиль. Помечен как спам Сообщение от dgsn (Вопросы: 3, Ответы: 4) Ответ на 13.12.2016 22:55 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Если для Вас нужна машина без проблем — лучше вообще не покупать вольво. Вольво — это машина для фанатов. Людей с весьма нетрадиционными ценностями. У моего начальника XC60 с мотором D4. Машина стоит > 2 миллионов, но доставляет постоянные проблемы. Много по мелочи, но из крупного — постоянно повышается уровень масла (солярка попадает в картер). Пока была гарантия — дилер разводил руками и бесплатно производил замену масла. Гарантия закончилась, а проблема осталась. К тому же предстоит дорогой ТО 100 тыс, который по предварительным оценкам стоит 100 тыс руб. (если не ошибаюсь, ТО такой дорогой из-за замены ремня ГРМ, который, чтобы поменять — надо пол мотора разобрать). И все счастливые обладатели Volovo стараюсь от него избавиться на рубеже 80-90 тыс, понимая какие дальше расходы на данный авто придётся нести. Но при этом все они счастливые и следующий авто в их жизни чаще всего тоже вольво)) Какой-то парадокс. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 10, Ответы: 254) Ответ на 14.12.2016 13:14 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Чтоб не иметь проблем с соляркой, проще купить с бензиновым мотором Т5. Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1484) Ответ на 15.12.2016 12:16 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Сергей, это все правда про D5? так все же Т5? Помечен как спам Сообщение от dgsn (Вопросы: 3, Ответы: 4) Ответ на 15.12.2016 23:11 Я бы не рассчитывал на мнение журналиста, а посетил бы форум вольвоводов, съездил в сервис, посмотрел расценки на ТО, оценил стоимость кузовных деталей и договора КАСКО. Журналист получает относительно новую машину на которой неделю катается и возвращает обратно в пресс-парк. А потом рассказывает о впечатлениях — »какой у машины удобный бардачок», »как классно машина рулится», »как здорово работает коробка», но допустим »неудобные подрулевые переключатели». Журналист не ковыряется в моторе, он не платит свою квартальную.ЗП , чтобы сделать дорогой ТО. Вольво офигенно рулится, в нём много электронных помошников, которые незаметно помогают: — перераспределение крутящего момента — подтормаживание внутреннего к повороту колеса — фары поворачиваются в строну поворота. и т.д. Рулится машина замечательно. Материалы отделки салона — на высоте (премиальный бренд). По надёжности проигрывает японцам/корейцам. Ломается на общих основаниях. Запчасти стоят как на мерседес, но к мерседесу много неоригинала. К вольво почему-то трудно найти заменители. Средний ТО стоит 60-80 тыс руб. ТО 100 тыс стоит 100 тыс. Если готовы к таким расходам — конечно берите вольво. Но если купить корейца — можно 5 лет не париться. Если купить вольво — оно будет ломаться и придётся ездить в сервис. Но как она едит — вы будете счастливы! Дизель — это для Европы. Конечно, в нашей стране, лучше бензин. Но вот бензиновые XC60, честно, не встречал. XC70 изредка попадаются с мотором 3,2 бензиновые и она существенно надёжнее в наших условиях. (Андрей_А at 16.12.2016 10:23) ▲ 0 ▼ ✔ Private answer большое спасибо Помечен как спам Сообщение от dgsn (Вопросы: 3, Ответы: 4) Ответ на 27.12.2016 22:11 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page