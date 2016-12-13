Volvo XC 60 какой двигатель выбрать

Private answer

Если для Вас нужна машина без проблем — лучше вообще не покупать вольво. Вольво — это машина для фанатов. Людей с весьма нетрадиционными ценностями.

У моего начальника XC60 с мотором D4. Машина стоит > 2 миллионов, но доставляет постоянные проблемы. Много по мелочи, но из крупного — постоянно повышается уровень масла (солярка попадает в картер). Пока была гарантия — дилер разводил руками и бесплатно производил замену масла. Гарантия закончилась, а проблема осталась.

К тому же предстоит дорогой ТО 100 тыс, который по предварительным оценкам стоит 100 тыс руб. (если не ошибаюсь, ТО такой дорогой из-за замены ремня ГРМ, который, чтобы поменять — надо пол мотора разобрать).

И все счастливые обладатели Volovo стараюсь от него избавиться на рубеже 80-90 тыс, понимая какие дальше расходы на данный авто придётся нести. Но при этом все они счастливые и следующий авто в их жизни чаще всего тоже вольво)) Какой-то парадокс.