Вольво 740. Вода в салоне. Есть ли хитрости методов найти дырочку Вопросы и ответы от экспертов AMSRUS[Вопрос решен] Вольво 740. Вода в салоне. Есть ли хитрости методов найти дырочку Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 На коврике между водительским и заднем сиденьем вода на два пальца после дождя (или луж?) как найти течь… есть ли какие-ни-то хитрости не вскрывая всю внутреннюю обивку . Или , может снизу на дне дырку искать….? Кузов без очагов ржавчины 1983 гв. эксплуатируется раза три в неделю ( не стоит) На тему: Хохловский пруд Новый способ борьбы с ржавчиной Миллионы, смытые водой BMW М4 GTS — водяной туман,… Как грабят водителей в сильный… Вопрос решен Помечена как спам Сообщение от Кnstntn (Вопросы: 2, Ответы: 3) Ответ на 06.04.2017 15:59 68 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Очень просто — обильно поливайте из Керхера сперва заднюю часть автомобиля, потом подождите минут пять, посмотрите. И так со средней и передней частью. Помечен как спам Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 212) Ответ на 06.04.2017 16:11 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Спасибо…. Помечен как спам Сообщение от Кnstntn (Вопросы: 2, Ответы: 3) Ответ на 06.04.2017 16:14 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer У меня у друга был гольф 2 89 года выпуска. Тоже крыша текла. Растрескался уплотнитель вокруг люка. Обнаружить не просто. Потому что течёт с потолка, где фальш-потолок служит резервуаром для воду. Дождь попадает в одном месте, а потом вода перетекает и капает совсем в другом. Снимаете декоративный потолок. Готовьтесь, что сломаете пару защёлок (без это не бывает). Снимаете накладки со стоек. И вероятно, сразу увидите очаг коррозии на железной крыше (следы, где протикает вода). Обрабатываете силиконовым герметиком (купить в любом строительном магазине) и собираете всё в обратной последовательности. Если сломаете защёлки, крыша будет поскрипывать при проезде лежачих полицейских. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 21, Ответы: 470) Ответ на 07.04.2017 10:35 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Вытрите воду, положите бумагу, типа газетной, ездите, наблюдайте где бумага начнёт мокнуть, в ту сторону продолжите накладывать бумагу, так эта дорожка должна вывести к месту протечки. Помечен как спам Сообщение от serg_s_vyatki (Вопросы: 5, Ответы: 226) Ответ на 07.04.2017 13:12 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Спасибо за отзывчивость (в П иП…. пирмерно все понял: лить посуху и смотреть… там еще два места где подозрения у меня на… (дырка нештатная троса сцепления в салон и песок под уплотнителем…) начну с них, а на эти мысли навели меня Ваши любезные ответы…. Спасибо… Низкий поклон…. Помечен как спам Сообщение от Кnstntn (Вопросы: 2, Ответы: 3) Ответ на 07.04.2017 13:28 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Да не за что. Али си кельке шуз, как говориться. Правда тут вот какой момент — не просто лить, а много лить, тоесть за этим минут 5 должно уйти пару десятков литров воды, что и позволяется сделать Керехер. Помечен как спам Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 212) Ответ на 07.04.2017 14:07 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page