Вольво 740. Вода в салоне. Есть ли хитрости методов найти дырочку

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У меня у друга был гольф 2 89 года выпуска. Тоже крыша текла. Растрескался уплотнитель вокруг люка. Обнаружить не просто. Потому что течёт с потолка, где фальш-потолок служит резервуаром для воду. Дождь попадает в одном месте, а потом вода перетекает и капает совсем в другом.

Снимаете декоративный потолок. Готовьтесь, что сломаете пару защёлок (без это не бывает). Снимаете накладки со стоек. И вероятно, сразу увидите очаг коррозии на железной крыше (следы, где протикает вода). Обрабатываете силиконовым герметиком (купить в любом строительном магазине) и собираете всё в обратной последовательности. Если сломаете защёлки, крыша будет поскрипывать при проезде лежачих полицейских.