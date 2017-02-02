Volkswagen Pointer 2005 года Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSVolkswagen Pointer 2005 года Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 VOLKSWAGEN POINTER 2005 года выпуска, двигатель 1.8i (99Нр), МКПП, 2SRS, ГУР, кондиционер, эл/стеклоподъемники (все), сигнализация (датчики объема), центральный замок, музыка SONY МР-3, литые диски R-15, чистый салон (велюр), шумоизоляция, 2 комплекта резины, в хорошем состоянии.Хотим приобрести для поездок на дачу, последние 5 км грунтовка.Цена 195000 руб. Покупать? На тему: Tiggo на выгодных условиях Автовладельцы в США отсудили $3,4… Polo GT получит новую прогрессивную Известна цена нового Citroen C4 Jetta: новые условия Attachments: 6ec60c797abb4a1fe40805fc68d5a039607944b9.JPG Помечена как спам Сообщение от СветланаЧе (Вопросы: 1, Ответы: 2) Ответ на 02.02.2017 22:26 84 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Светлана, судя по вопросу, вы впервые выбираете автомобиль. Если я прав, то вам лучше взять друга или знакомого у которого было 4-5 автомобилей и идти с ним смотреть авто, обязательно прокатиться, тогда многое станет понятным. Помечен как спам Сообщение от serg_s_vyatki (Вопросы: 4, Ответы: 201) Ответ на 02.02.2017 22:46 Да, Вы правы. И такой друг у нас есть, он давно ездит и кое-что понимает в выборе, но хотелось и мнение профессионалов. (СветланаЧе at 05.02.2017 07:21) ▲ 0 ▼ ✔ Private answer А какой у него пробег? Смею предположить, что за 200 тыс км (если машина ездила, а не стояла каждый день в ремонте). А это Вам друзья предлагают или по объявлению? Какая у неё история (когда и где капиталили двигатель, что делали с подвеской, …)? А что с кузовом, какие детали перекрашивались? Мне кажется машина сильно переоценена, реальная стоимость в 1,5 раза ниже. Стоит брать только если у друзей и более-менее известна история. А вообще на дачу нужна машина с багажником. Мы все начинали на жигулях и как-то возили рассаду на коленках, а остальное привязывали к верхнему багажнику. Но (по моим ощущениям) дача — это бездонная дыра, куда постоянно перекачивают старые вещи (диван, холодильник) из квартиры. Плюс постоянно чего-то строится — надо то доски привезти, то пару мешков с цементом… Если машина в хорошем состоянии, известна история и вы морально готовы в неё инвестировать ещё 100 тыс — берите. Но, не забудьте хорошенько поторговаться. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 14, Ответы: 343) Ответ на 02.02.2017 23:05 Пробег мне не известен, да и история машины тоже. Это объявление нашли в н-нете. Нам нужна машина с клиренсом 160-170, мягкой подвеской т.к. возить на дачу нужно кота и бабушку за 80-ть лет, ну кроме нас с мужем. А мебель, доски ит.д. возим на заказной газели. (СветланаЧе at 05.02.2017 07:26) ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Бразильский автомобиль. Продавали у нас в стране очень недолго, поскольку плюсов у машины почти не было, а минусов много. Автомобиль редкий. Запчасти на него делают преимущественно на Родине, т.е. все в той же Бразилии. Я б не рисковал… Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1554) Ответ на 03.02.2017 00:08 Я бы не был столь категоричен. По большому счёту, выбирая машину 2005 года, уже не принципиально, какая сборка) Имея в кармане 200 тыс руб трудно искать конкретную марку. Надо смотреть всё подряд (нексии, логаны, авео, фабии..) и выбирать то, что лучше сохранилось, и на что в последствии придётся вкладывать меньше денег. Потому что есть риск купить машину за 200, у которой всё сломается и придётся ещё 300 в первый год потратить на ремонт. И самое обидное, что потом продашь это »чудо» за 180. От того, что ты своими силами всё починил, машина дороже не станет. Но бывает, что машина из под дедушки, который ездил по выходным на дачу. Краска оригинальная, пробег относительно небольшой и машина существенных инвестиций не потребует. Обычно такие машины продают родственникам или друзьям. Если так — я, думаю, лучше взять поинтер у знакомого, чем убитую нексию у незнакомого таксиста. (Андрей_А at 03.02.2017 10:08) « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page