Volkswagen Pointer 2005 года

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А какой у него пробег? Смею предположить, что за 200 тыс км (если машина ездила, а не стояла каждый день в ремонте). А это Вам друзья предлагают или по объявлению? Какая у неё история (когда и где капиталили двигатель, что делали с подвеской, …)? А что с кузовом, какие детали перекрашивались?

Мне кажется машина сильно переоценена, реальная стоимость в 1,5 раза ниже. Стоит брать только если у друзей и более-менее известна история.

А вообще на дачу нужна машина с багажником. Мы все начинали на жигулях и как-то возили рассаду на коленках, а остальное привязывали к верхнему багажнику. Но (по моим ощущениям) дача — это бездонная дыра, куда постоянно перекачивают старые вещи (диван, холодильник) из квартиры. Плюс постоянно чего-то строится — надо то доски привезти, то пару мешков с цементом…

Если машина в хорошем состоянии, известна история и вы морально готовы в неё инвестировать ещё 100 тыс — берите. Но, не забудьте хорошенько поторговаться.