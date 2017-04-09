Владелиц Ford Focus II (Рестайлинг) двигатель 1,6 100л.,бензин, МКПП. Сервис «дяде Васе» в Саратове .

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Диагностика двигателя.

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Сообщение от demokc (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 09.04.2017 12:33
7 просмотров

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Private answer

Доброго времени суток, а что с мотором не так?

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Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 223)
Ответ на 09.04.2017 13:59
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