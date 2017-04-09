Владелиц Ford Focus II (Рестайлинг) двигатель 1,6 100л.,бензин, МКПП. Сервис «дяде Васе» в Саратове . Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSВладелиц Ford Focus II (Рестайлинг) двигатель 1,6 100л.,бензин, МКПП. Сервис «дяде Васе» в Саратове . Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Диагностика двигателя. На тему: Ford Focus по специальной цене 25 тысяч двигателей Лучший среди маленьких Ford Focus RS: не очень-то и хотелось Новое семейство Ford Помечена как спам Сообщение от demokc (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 09.04.2017 12:33 7 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Доброго времени суток, а что с мотором не так? Помечен как спам Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 223) Ответ на 09.04.2017 13:59 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page