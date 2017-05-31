Вихревые заслонки впускного коллектора Корса D 1.4, 140 000 км.

Сергей Степанович. Добрый день. Сломался привод одной из четырех Вихревых заслонки впускного коллектора Корса D 1.4. Сломался сам «штырь» за который «дергает» единая на все 4-ре планка. Сказали замена только всего блока (новый 72 000 р, б/у 14 000 р. без гарантии). Ответить на, что влияет заслонка мне ни кто убедительно не смогли. Машина как ехала так и едет — ни что не изменилось. Подскажите, надо менять/ремонтировать заслонку; к чему приведет если заслонку не ремонтировать; и как срочно ремонтировать (каждый день день пробег 100 км.)? Заранее спасибо.