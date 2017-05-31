Вихревые заслонки впускного коллектора Корса D 1.4, 140 000 км.

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Сергей Степанович. Добрый день. Сломался привод одной из четырех Вихревых заслонки впускного коллектора Корса D 1.4. Сломался сам «штырь» за который «дергает» единая на все 4-ре планка. Сказали замена только всего блока (новый 72 000 р, б/у 14 000 р. без гарантии). Ответить на, что влияет заслонка мне ни кто убедительно не смогли. Машина как ехала так и едет — ни что не изменилось. Подскажите, надо менять/ремонтировать заслонку; к чему приведет если заслонку не ремонтировать; и как срочно ремонтировать (каждый день день пробег 100 км.)? Заранее спасибо.

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Сообщение от Денис Дмитриев (Вопросы: 2, Ответы: 1)
Ответ на 31.05.2017 12:43
7 просмотров

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Бензина больше кушает на 5 копеек.. Если машина планируется на долго (других проблем нет) — лучше сделать. Подойдёт БУ. Расходы отобьются через пару лет.

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Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 26, Ответы: 552)
Ответ на 31.05.2017 15:59
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