Вариатор WICJA1 замена масла. Выбор масла Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSВариатор WICJA1 замена масла. Выбор масла Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Вариатор WICJA1 (Митсубиси Аутландер III и XL) масло оригинал CVT-J4. Можно ли заменить (частичная замена без вскрытия поддона) на Castrol Transmax CVT (только такое есть в Exist) или искать оригинал? Обе машины прошли 60 тысяч километров, первая замена На тему: А наши масла как? Замена огромных задних колес Какое моторное масло лучше, а… Ремонт шин на БелАЗах Триста с лишним тысяч на Быстром… Помечена как спам Сообщение от Кnstntn (Вопросы: 2, Ответы: 3) Ответ на 06.04.2017 15:23 35 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Ориганльное, естественно! И только. А менять можно у толкового диллера Mitsubishi (только где такого взять?), либо, если сервисная политика Mitsubishi допускает обслуживание не только у ОффДиллера, то в Гирматике, при условии, если Вы в Москве и области, естественно. Помечен как спам Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 212) Ответ на 07.04.2017 02:24 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Сам я менять хочу на своем (на работе ) подьемнике частичной сменой без промывки и съема нижнего картера… масло 4л залью, наружный фильтр с прокладкой заменю…. лить буду оригинал…. (спасибо за совет…надеюсь, что уменя в Ауте III питерской сборки 12 года залито то, что надо, а не ослиная моча) на цвет масла посмотрю (прошлом годе летом сын словил Аларм о перегреве вариатора на трассе под Волгоградом), соседу по работе по той же схеме перелью, у него Аут ХЛ и какой-то Ниссан с вариатором, если будут проблемы, то спрошусь разрешения у г.Асланяна в гараж к Андрею…. вот как то так Искренне Ваш Константин Помечен как спам Сообщение от Кnstntn (Вопросы: 2, Ответы: 3) Ответ на 07.04.2017 13:59 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Ага, а Вы точно в курсе что будет достаточно просто «слить — залить». Фиг там, там нюансов полно, поэтому если сами менять будете, то появляеться нефиговый такое риск запороть вариатор. Даже и не думайте сами менять — это не РКПП!!! И к Андрею ездиить не стоит, поскольку этим должные заниматься ТОЛЬКО! узкоспециализированные конторы! Либо ОффДиллер, у которого тоже есть и документация и специалисты. Только вот опять таки опрос — где взять такого диллера Mitsubishi. Помечен как спам Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 212) Ответ на 07.04.2017 14:12 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page