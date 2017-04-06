Вариатор WICJA1 замена масла. Выбор масла

▲ 0 ▼ ✔ Private answer Ориганльное, естественно! И только. А менять можно у толкового диллера Mitsubishi (только где такого взять?), либо, если сервисная политика Mitsubishi допускает обслуживание не только у ОффДиллера, то в Гирматике, при условии, если Вы в Москве и области, естественно. Помечен как спам

▲ 0 ▼ ✔ Private answer Сам я менять хочу на своем (на работе ) подьемнике частичной сменой без промывки и съема нижнего картера… масло 4л залью, наружный фильтр с прокладкой заменю…. лить буду оригинал…. (спасибо за совет…надеюсь, что уменя в Ауте III питерской сборки 12 года залито то, что надо, а не ослиная моча) на цвет масла посмотрю (прошлом годе летом сын словил Аларм о перегреве вариатора на трассе под Волгоградом), соседу по работе по той же схеме перелью, у него Аут ХЛ и какой-то Ниссан с вариатором, если будут проблемы, то спрошусь разрешения у г.Асланяна в гараж к Андрею…. вот как то так

Искренне Ваш Константин Помечен как спам