Уважаемый Сергей Степанович!

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Рассматриваю приобретение Renault Scenic Conquest. Какую версию предпочесть: двигатель -1,6 с МКПП или 2,0 с МКПП. У обоих пробег за 100 000 км. Но хочется именно большой салон. Также есть вариант Honda Freed 1,5 с вариатором, также свыше 100 000. Интересует вопрос надежности и вложений. Спасибо!

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Сообщение от WNF (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 13.05.2017 14:47
30 просмотров

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Private answer

Смею предположить ответ Сергея Степановича — зависит от состояния.
6 лет назад на пред-предыдущей работе у коллеги был сценик 1,6 на механике. Мотора в принципе хватало с запасом. Классный аппарат — удобная трансформация салона — куча разных потайных ящечков и подстаканников. Хорошая была машина, на мой взгляд недооценённая на нашем рынке.

Но если речь идёт о БУ за 100 тыс км — тут, конечно, бОльшую роль играет, не комплектация, а на сколько её изнасиловали предыдущие хозяева. Врятли не ней конкретно вжигали, но пробег могли скрутить очень даже не хило. 2,0 — более мощный и, соответственно менее нагруженный мотор. По идее он должен лучше сохраниться, но если попадётся хороший экземпляр 1,6 — почему бы и ни его. На вариаторе — я бы не рассматривал машину с таким серьёзным пробегом. Ну или надо быть психологически готовым потратить 50% стоимости автомобиля на ремонт данного агрегата.

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Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 23, Ответы: 523)
Ответ на 13.05.2017 15:16
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