Уважаемый Сергей Степанович! Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSУважаемый Сергей Степанович! Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ -1 ▼ ♥ 0 Рассматриваю приобретение Renault Scenic Conquest. Какую версию предпочесть: двигатель -1,6 с МКПП или 2,0 с МКПП. У обоих пробег за 100 000 км. Но хочется именно большой салон. Также есть вариант Honda Freed 1,5 с вариатором, также свыше 100 000. Интересует вопрос надежности и вложений. Спасибо! На тему: Renault объявил цены на новый… В России стартовали продажи… Новые краш-тесты от Еuro NCAP Honda показала внешность нового Civic Renault получит моторы Lada Помечена как спам Сообщение от WNF (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 13.05.2017 14:47 30 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Смею предположить ответ Сергея Степановича — зависит от состояния. 6 лет назад на пред-предыдущей работе у коллеги был сценик 1,6 на механике. Мотора в принципе хватало с запасом. Классный аппарат — удобная трансформация салона — куча разных потайных ящечков и подстаканников. Хорошая была машина, на мой взгляд недооценённая на нашем рынке. Но если речь идёт о БУ за 100 тыс км — тут, конечно, бОльшую роль играет, не комплектация, а на сколько её изнасиловали предыдущие хозяева. Врятли не ней конкретно вжигали, но пробег могли скрутить очень даже не хило. 2,0 — более мощный и, соответственно менее нагруженный мотор. По идее он должен лучше сохраниться, но если попадётся хороший экземпляр 1,6 — почему бы и ни его. На вариаторе — я бы не рассматривал машину с таким серьёзным пробегом. Ну или надо быть психологически готовым потратить 50% стоимости автомобиля на ремонт данного агрегата. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 23, Ответы: 523) Ответ на 13.05.2017 15:16 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page