Уходит масло в двигателе Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSУходит масло в двигателе Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Добрый день, уважаемые эксперты! Владею автомобилем Kia rio 2.Машине 7 лет. Пробег 80 000 км. 2 недели назад заметил, что снизился уровень масла. Долил граммов 300.это после 5000 км от предыдущей замены. Вчера стоял на сфетофоре и почувствовал вибрацию на руле и машины в целом. Загорелся значок масленка. Уровень упал почти до нижней риски. До этого ничего подобного не было. Масло меняю раз в 8000.что это может быть? Спасибо. На тему: А наши масла как? Какое моторное масло лучше, а какое хуже? Вольво Россия, видимо, дезинформирует своего начальника А вот я выбирал масло так В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности Помечена как спам Сообщение от zdravur (Вопросы: 4, Ответы: 5) Ответ на 18.11.2017 15:32 44 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Доброго времени суток. Причин может быть дофига. Скажите, когда в последний раз масло меняли? Какое залили и где покупали. Помечен как спам Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 313) Ответ на 18.11.2017 16:17 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Масло менял 5000 км назад. Shell helix ultra professional ag. 5w-30.масло покупаю в экзисте. Помечен как спам Сообщение от zdravur (Вопросы: 4, Ответы: 5) Ответ на 18.11.2017 18:28 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Хм, тогда так. Первое — визуально осмотрите нет ли где на двигателе подтеков масла и на поддоне картера — пробка плохо закрученная могла разкрутиться. Второе — на холодном двигателе достаете щут и на либо фильтровальную бумагу, либо просто на белую салфетку сложенную вдвое капаете. Ждете минуту, фотографируете и фото сюды. А дальше будет по результатам. Помечен как спам Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 313) Ответ на 19.11.2017 16:02 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page