Уходит масло в двигателе

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Добрый день, уважаемые эксперты! Владею автомобилем Kia rio 2.Машине 7 лет. Пробег 80 000 км. 2 недели назад заметил, что снизился уровень масла. Долил граммов 300.это после 5000 км от предыдущей замены. Вчера стоял на сфетофоре и почувствовал вибрацию на руле и машины в целом. Загорелся значок масленка. Уровень упал почти до нижней риски. До этого ничего подобного не было. Масло меняю раз в 8000.что это может быть? Спасибо.

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Сообщение от zdravur (Вопросы: 4, Ответы: 5)
Ответ на 18.11.2017 15:32
44 просмотров

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Доброго времени суток. Причин может быть дофига. Скажите, когда в последний раз масло меняли? Какое залили и где покупали.

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Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 313)
Ответ на 18.11.2017 16:17
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Масло менял 5000 км назад. Shell helix ultra professional ag. 5w-30.масло покупаю в экзисте.

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Сообщение от zdravur (Вопросы: 4, Ответы: 5)
Ответ на 18.11.2017 18:28
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Хм, тогда так. Первое — визуально осмотрите нет ли где на двигателе подтеков масла и на поддоне картера — пробка плохо закрученная могла разкрутиться. Второе — на холодном двигателе достаете щут и на либо фильтровальную бумагу, либо просто на белую салфетку сложенную вдвое капаете. Ждете минуту, фотографируете и фото сюды. А дальше будет по результатам.

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Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 313)
Ответ на 19.11.2017 16:02
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