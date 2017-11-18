Уходит масло в двигателе

Добрый день, уважаемые эксперты! Владею автомобилем Kia rio 2.Машине 7 лет. Пробег 80 000 км. 2 недели назад заметил, что снизился уровень масла. Долил граммов 300.это после 5000 км от предыдущей замены. Вчера стоял на сфетофоре и почувствовал вибрацию на руле и машины в целом. Загорелся значок масленка. Уровень упал почти до нижней риски. До этого ничего подобного не было. Масло меняю раз в 8000.что это может быть? Спасибо.