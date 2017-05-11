TSI 2.0 150лс vs TSI 2.0 204лс

Private answer По железу одинаковые. У всей группы VAG общих деталей в двигателях 60%, а тут все 98%. Но прошивка разная. Не лез в глубину, но под прошивку немцы иногда ставят немного иной выпускной коллектор и совсем редко еще и впускной. Отсюда разница в 2%))) Помечен как спам