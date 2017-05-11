TSI 2.0 150лс vs TSI 2.0 204лс

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VW Caravelle
TSI 2.0 150лс МТ и TSI 2.0 204лс DSG-7
разница в цене ~650тр.
Интересует отличаются ли моторы по железу или только прошивкой?
Что-то слишком жирно 650тр за прошивку и dsg…

На тему:
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Сообщение от Илья Егоров (Вопросы: 10, Ответы: 35)
Ответ на 11.05.2017 13:19
41 просмотров

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Private answer

По железу одинаковые. У всей группы VAG общих деталей в двигателях 60%, а тут все 98%. Но прошивка разная. Не лез в глубину, но под прошивку немцы иногда ставят немного иной выпускной коллектор и совсем редко еще и впускной. Отсюда разница в 2%)))

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1755)
Ответ на 11.05.2017 20:40
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