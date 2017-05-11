TSI 2.0 150лс vs TSI 2.0 204лс Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSTSI 2.0 150лс vs TSI 2.0 204лс Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 VW Caravelle TSI 2.0 150лс МТ и TSI 2.0 204лс DSG-7 разница в цене ~650тр. Интересует отличаются ли моторы по железу или только прошивкой? Что-то слишком жирно 650тр за прошивку и dsg… На тему: Мор: цена автомобилей слишком… Первое место по мнению читателей «Лады» подорожали В США продадут 1 500 новых Porsche Cayenne… Volkswagen начал тесты нового… Помечена как спам Сообщение от Илья Егоров (Вопросы: 10, Ответы: 35) Ответ на 11.05.2017 13:19 41 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer По железу одинаковые. У всей группы VAG общих деталей в двигателях 60%, а тут все 98%. Но прошивка разная. Не лез в глубину, но под прошивку немцы иногда ставят немного иной выпускной коллектор и совсем редко еще и впускной. Отсюда разница в 2%))) Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1755) Ответ на 11.05.2017 20:40 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page