Трещина на лобовом стекле

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Здравствуйте, со встречки прилетел камень. На лобовом стекле появилась трещина. Со временем начала расти. я сделал пометку на стекле. на фото видно что трещина ползет дальше. Очень хотелось бы избежать дорогостоящей замены стекла. Может кто нибудь сталкивался с подобным? Есть ли способы остановить дальнейшее распространение? Может есть специализированные сервисы?

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Сообщение от Igor Seregin (Вопросы: 8, Ответы: 3)
Ответ на 11.05.2017 18:00
17 просмотров

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Private answer

Есть и сервисы, и технологии, и ремкомплекты в магазинах. Надо купить один из них, либо поехать в сервис, где технология уже освоена и все сделать по уму и при помощи опытных рук. После чего поехать в другой сервис и поставить новое стекло.

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1755)
Ответ на 11.05.2017 20:35
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