Трещина на лобовом стекле

Private answer Есть и сервисы, и технологии, и ремкомплекты в магазинах. Надо купить один из них, либо поехать в сервис, где технология уже освоена и все сделать по уму и при помощи опытных рук. После чего поехать в другой сервис и поставить новое стекло. Помечен как спам