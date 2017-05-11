Трещина на лобовом стекле Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSТрещина на лобовом стекле Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте, со встречки прилетел камень. На лобовом стекле появилась трещина. Со временем начала расти. я сделал пометку на стекле. на фото видно что трещина ползет дальше. Очень хотелось бы избежать дорогостоящей замены стекла. Может кто нибудь сталкивался с подобным? Есть ли способы остановить дальнейшее распространение? Может есть специализированные сервисы? На тему: Audi A5 и Audi Q2 получили оценки Ford EcoSport уже можно заказать Дальнейшая адаптация Ford Fiesta к… Porsche в Ле-Мане: факты Выбираем щетки стеклоочистителя Attachments: IMG_20170510_194821.jpg Помечена как спам Сообщение от Igor Seregin (Вопросы: 8, Ответы: 3) Ответ на 11.05.2017 18:00 17 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Есть и сервисы, и технологии, и ремкомплекты в магазинах. Надо купить один из них, либо поехать в сервис, где технология уже освоена и все сделать по уму и при помощи опытных рук. После чего поехать в другой сервис и поставить новое стекло. Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1755) Ответ на 11.05.2017 20:35 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page