TOYOTA CAMRY 2,4 литра, автомат. Что ждет в ближайшие 3-5 лет (надо ли менять)

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год выпуска и эксплуатации февраль 2010г. (один хозяин). без обкатки (УВЫ), пробег 127 000км. Машина в сибири (заводится при — 30 С, до сих пор родной аккумулятор, родные колодки толщина 7 мм). Обслуживаю у официала: менял по гарантии правый передний амортизатор, ремонтировал рулевую рейку без замены. Замена масла TOYOTA 5W-40 синтетика, каждые 10 000км (последний раз доливал 600 гр. масла). УВЫ («спецы» говорили что не надо!!! не менял масло в коробке автомате). На передней панели появляется белый налет (небольшие крупинки) сказали надо менять печку или радиатор кондиционера??? Всегда выполнял все регламентные работы на ТО.

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Сообщение от sbaianom (Вопросы: 2, Ответы: 6)
Ответ на 25.05.2017 07:59
16 просмотров

а почему белый налет???? Чем чревато??? На передней панели появляется белый налет (небольшие крупинки) сказали надо менять печку или радиатор кондиционера???

(sbaianom at 25.05.2017 09:35)

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Private answer

Поскольку претензий к машине нет, то и в ближайшие годы им неоткуда взяться)

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1779)
Ответ на 25.05.2017 09:33
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