TOYOTA CAMRY 2,4 литра, автомат. Что ждет в ближайшие 3-5 лет (надо ли менять) Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSTOYOTA CAMRY 2,4 литра, автомат. Что ждет в ближайшие 3-5 лет (надо ли менять) Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 год выпуска и эксплуатации февраль 2010г. (один хозяин). без обкатки (УВЫ), пробег 127 000км. Машина в сибири (заводится при — 30 С, до сих пор родной аккумулятор, родные колодки толщина 7 мм). Обслуживаю у официала: менял по гарантии правый передний амортизатор, ремонтировал рулевую рейку без замены. Замена масла TOYOTA 5W-40 синтетика, каждые 10 000км (последний раз доливал 600 гр. масла). УВЫ («спецы» говорили что не надо!!! не менял масло в коробке автомате). На передней панели появляется белый налет (небольшие крупинки) сказали надо менять печку или радиатор кондиционера??? Всегда выполнял все регламентные работы на ТО. На тему: Триста с лишним тысяч на Быстром… Цены снижены Новый бизнес-седан от Toyota Toyota снизила цены на оригинальные На что обратить внимание при… Помечена как спам Сообщение от sbaianom (Вопросы: 2, Ответы: 6) Ответ на 25.05.2017 07:59 16 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов а почему белый налет???? Чем чревато??? На передней панели появляется белый налет (небольшие крупинки) сказали надо менять печку или радиатор кондиционера??? (sbaianom at 25.05.2017 09:35) Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Поскольку претензий к машине нет, то и в ближайшие годы им неоткуда взяться) Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1779) Ответ на 25.05.2017 09:33 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page