TOYOTA CAMRY 2,4 литра, автомат. Что ждет в ближайшие 3-5 лет (надо ли менять)

год выпуска и эксплуатации февраль 2010г. (один хозяин). без обкатки (УВЫ), пробег 127 000км. Машина в сибири (заводится при — 30 С, до сих пор родной аккумулятор, родные колодки толщина 7 мм). Обслуживаю у официала: менял по гарантии правый передний амортизатор, ремонтировал рулевую рейку без замены. Замена масла TOYOTA 5W-40 синтетика, каждые 10 000км (последний раз доливал 600 гр. масла). УВЫ («спецы» говорили что не надо!!! не менял масло в коробке автомате). На передней панели появляется белый налет (небольшие крупинки) сказали надо менять печку или радиатор кондиционера??? Всегда выполнял все регламентные работы на ТО.