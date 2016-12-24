Toyota Camry 2008 г.в. 2.4 АКПП

Private answer

Если не хватает денег на новую — не берите с автоматом. Поищите на механике. Поменять сцепление стоит дешевле, чем заменить масло в АКПП. На рынке есть камри 2008 года на механике.

Если всё таки автомат, надо где-то иметь 100 тыс про запас на ремонт этого автомата. А там может ещё чуть-чуть взять в кредит и купить новую камри 2,0 и застраховать по КАСКО. И ближайшие 5 лет не иметь «головняка».