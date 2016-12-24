Toyota Camry 2008 г.в. 2.4 АКПП Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSToyota Camry 2008 г.в. 2.4 АКПП Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте. Подбираю автомобиль с пробегом. И выбор пал на Тойоту Камри конца 2008 г. 2.4 АКПП. Пробег 140000. Ну авто, как заявляет продавец обслужен у официалов и т.д. Не подскажете какой ресурс двигателя и коробки автомат на данном авто? На каком пробеге необходима замена масла в коробке передач? С какими серьезными проблемами могу столкнуться при покупке данного авто с таким пробегом? Спасибо. На тему: Авто с пробегом подорожали Toyota отзывает почти 220 тысяч авто Кроссоверы занимают… Volvo отзывает в России почти 4 тыс.… Рынок автомобилей с пробегом… Помечена как спам Сообщение от Семён Голованов (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 24.12.2016 21:46 108 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Вечный вопрос. И ежедневный. Камри рассчитана на пробег 250 — 300 000 км, но в тепличных условиях (видел такси в Эмиратах) доживают до 500 000 км. Масло в Акпп меняется каждые 60 000 км. Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1479) Ответ на 25.12.2016 20:46 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Если не хватает денег на новую — не берите с автоматом. Поищите на механике. Поменять сцепление стоит дешевле, чем заменить масло в АКПП. На рынке есть камри 2008 года на механике. Если всё таки автомат, надо где-то иметь 100 тыс про запас на ремонт этого автомата. А там может ещё чуть-чуть взять в кредит и купить новую камри 2,0 и застраховать по КАСКО. И ближайшие 5 лет не иметь «головняка». Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 9, Ответы: 249) Ответ на 26.12.2016 11:39 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page