Toyota Camry 2008 г.в. 2.4 АКПП

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Здравствуйте. Подбираю автомобиль с пробегом. И выбор пал на Тойоту Камри конца 2008 г. 2.4 АКПП. Пробег 140000. Ну авто, как заявляет продавец обслужен у официалов и т.д. Не подскажете какой ресурс двигателя и коробки автомат на данном авто? На каком пробеге необходима замена масла в коробке передач? С какими серьезными проблемами могу столкнуться при покупке данного авто с таким пробегом? Спасибо.

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Сообщение от Семён Голованов (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 24.12.2016 21:46
108 просмотров

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Вечный вопрос. И ежедневный. Камри рассчитана на пробег 250 — 300 000 км, но в тепличных условиях (видел такси в Эмиратах) доживают до 500 000 км. Масло в Акпп меняется каждые 60 000 км.

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1479)
Ответ на 25.12.2016 20:46
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Если не хватает денег на новую — не берите с автоматом. Поищите на механике. Поменять сцепление стоит дешевле, чем заменить масло в АКПП. На рынке есть камри 2008 года на механике.

Если всё таки автомат, надо где-то иметь 100 тыс про запас на ремонт этого автомата. А там может ещё чуть-чуть взять в кредит и купить новую камри 2,0 и застраховать по КАСКО. И ближайшие 5 лет не иметь «головняка».

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Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 9, Ответы: 249)
Ответ на 26.12.2016 11:39
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