Тойота Прадо или Фортунер или может быть Хайлюкс? Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSТойота Прадо или Фортунер или может быть Хайлюкс? Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous PageTags: FortunerHiluxPrado ▲ 0 ▼ ♥ 0 Стою перед выбором какой автомобиль выбрать, в том числе для дальних путешествий? Помогите. На тему: Тойота возглавила всемирный Совет по водородным технологиям Toyota отзывает в России более 300 автомобилей ДТП с российскими дипломатами Toyota отзовет в РФ 18,8 тыс. автомобилей Lexus NX Больше, чем импортер: 15 лет работы OOO «Тойота… Помечена как спам Сообщение от Андрей163 (Вопросы: 2, Ответы: 0) Ответ на 21.11.2017 06:15 161 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Доброго времени суток. Ни то ни то и ни другое. У Прадо крайне посредственная эргономика, управляемость, динамика и тормоза, что в дальних путешевствиях будет очень сильно мешать, ну и плюс стоимость владения непомерно высока, причем во всем — начиная от банальных расходов на топливо и заканчивая теми же охранными комплексами и страховками. ХайЛюкс — тот же Прадо, только с кузовом пикап. К тому же у него постоянный задний привод, а передний подключаемый, причем жосктко. Кроме того, задний мост при несильно загруженном автомобиле будет постоянно бить по пятой точке опоры. Ну и в центр Москвы не заедете, поскольку он таможиться как грузовик, а им в Москве запрещено вообще — то. ФортРуннер — это вообще что — то непонятное. По сути тот же ХайЛюкс, только накрытый кузовом. Со всем вытекающими. Так что на мой взгляд пути два — либо увеличивать бюджет до примерно 3 000 000 денег и купить WV Amarok — Я говорить ничего не буду, просто придите к диллеру и покатайтесь. Либо смотреть что — нибудь кузовное, не рамное тобишь. Помечен как спам Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 316) Ответ на 21.11.2017 12:18 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page