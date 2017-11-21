Тойота Прадо или Фортунер или может быть Хайлюкс?

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Доброго времени суток. Ни то ни то и ни другое. У Прадо крайне посредственная эргономика, управляемость, динамика и тормоза, что в дальних путешевствиях будет очень сильно мешать, ну и плюс стоимость владения непомерно высока, причем во всем — начиная от банальных расходов на топливо и заканчивая теми же охранными комплексами и страховками.

ХайЛюкс — тот же Прадо, только с кузовом пикап. К тому же у него постоянный задний привод, а передний подключаемый, причем жосктко. Кроме того, задний мост при несильно загруженном автомобиле будет постоянно бить по пятой точке опоры. Ну и в центр Москвы не заедете, поскольку он таможиться как грузовик, а им в Москве запрещено вообще — то.

ФортРуннер — это вообще что — то непонятное. По сути тот же ХайЛюкс, только накрытый кузовом. Со всем вытекающими.

Так что на мой взгляд пути два — либо увеличивать бюджет до примерно 3 000 000 денег и купить WV Amarok — Я говорить ничего не буду, просто придите к диллеру и покатайтесь. Либо смотреть что — нибудь кузовное, не рамное тобишь.