ТО Skoda Fabia II 2008 Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSТО Skoda Fabia II 2008 Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Подскажите, пожалуйста, приличный сервис в р-не Богородское, где можно пройти ТО. Хотелось бы также поменять опорные подшипники и провести диагностику кондиционера. На тему: Автомобили, которые… У новой Skoda Octavia не будет слепых… Skoda представит новый Yeti и… Skoda Kodiaq разгонят до 240 л.с. Škoda Octavia Combi и Škoda Kodiaq стали… Помечена как спам Сообщение от w1n3s (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 17.04.2017 17:43 15 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Андрей +79037363542 Пароль «Я от Асланяна» Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1724) Ответ на 17.04.2017 20:07 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page