ТО Skoda Fabia II 2008

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Подскажите, пожалуйста, приличный сервис в р-не Богородское, где можно пройти ТО.
Хотелось бы также поменять опорные подшипники и провести диагностику кондиционера.

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Сообщение от w1n3s (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 17.04.2017 17:43
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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1724)
Ответ на 17.04.2017 20:07
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