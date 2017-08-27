Subaru Forester АКПП 2014г. после ДТП нужен автомеханик Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSSubaru Forester АКПП 2014г. после ДТП нужен автомеханик Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте! После ДТП машина (Subaru Forester, АКПП, 2.0, 2014г.) имеет повреждения: разбита передняя левая фара, поврежден радиатор, по центру смят лонжерон, сработали подушки безопасности. Разброс цен на ремонт от 200 000 рублей до 500 000 рублей, это не официальные диллеры. Некоторые умельцы предлагают сдать её на разбор. Кому верить и кому доверить починить машину? Готовы поверить только Вам. Помогите, пожалуйста! На тему: Новый спортивный Forester Subaru отзывает в РФ модели Impreza и Forester Subaru выводит на рынок особый кроссовер Forester Цены на автомобили Subaru в 2017 году Infiniti отзовет 8,3 тысячи авто в России Помечена как спам Сообщение от Valentina Melnikova (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 27.08.2017 11:12 11 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Доброго времени суток. Под лонжероном Вы имеете ввиду железяку, которая перед радиаторами стоит? Если да — то это силовой брус, расходдник тобишь Должен меняться без проблем. В остальном там преимущественно слесарка — открутил — прикрутил, а вот система подушек безопасности — это дорогая штука. На Ваш вопрос отвучу вопросом — Вы к официальным диллерам обращались? Помечен как спам Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 93) Ответ на 28.08.2017 00:48 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page