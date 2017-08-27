Subaru Forester АКПП 2014г. после ДТП нужен автомеханик

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Доброго времени суток. Под лонжероном Вы имеете ввиду железяку, которая перед радиаторами стоит? Если да — то это силовой брус, расходдник тобишь Должен меняться без проблем. В остальном там преимущественно слесарка — открутил — прикрутил, а вот система подушек безопасности — это дорогая штука.

На Ваш вопрос отвучу вопросом — Вы к официальным диллерам обращались?