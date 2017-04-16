Специалист по электрике Форд Фокус 2 рестайлинг

Добрый день,

Прошу подсказать специалиста по электрике Форд Фокус 2 рестайлинг. Проблема: перестал работать «театральный свет», который зажигается при открывании дверей и остановке двигателя. На пине 13 разъема 98 «+» вместо «-«. Кабели цели, и GEM Блок менялся пару раз — не помогает. Три электрика смотрели — без результата. Может быть есть кто-либо, кто уже решал данную проблему?

Заранее благодарю Вас.