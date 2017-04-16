Специалист по электрике Форд Фокус 2 рестайлинг

« Back to Previous Page
0
0

Добрый день,
Прошу подсказать специалиста по электрике Форд Фокус 2 рестайлинг. Проблема: перестал работать «театральный свет», который зажигается при открывании дверей и остановке двигателя. На пине 13 разъема 98 «+» вместо «-«. Кабели цели, и GEM Блок менялся пару раз — не помогает. Три электрика смотрели — без результата. Может быть есть кто-либо, кто уже решал данную проблему?
Заранее благодарю Вас.

На тему:
Помечена как спам
Сообщение от Dr.Rakhilin (Вопросы: 1, Ответы: 1)
Ответ на 16.04.2017 20:33
9 просмотров

Подписывайтесь на наши группы в соцсетях!

0
Private answer

Витя 8 926 825 37 16 Пароль «Я от Асланяна»

Помечен как спам
Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1722)
Ответ на 16.04.2017 22:50
0
Private answer

Спасибо!

Помечен как спам
Сообщение от Dr.Rakhilin (Вопросы: 1, Ответы: 1)
Ответ на 16.04.2017 23:43
« Back to Previous Page