Специалист по электрике Форд Фокус 2 рестайлинг Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSСпециалист по электрике Форд Фокус 2 рестайлинг Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Добрый день, Прошу подсказать специалиста по электрике Форд Фокус 2 рестайлинг. Проблема: перестал работать «театральный свет», который зажигается при открывании дверей и остановке двигателя. На пине 13 разъема 98 «+» вместо «-«. Кабели цели, и GEM Блок менялся пару раз — не помогает. Три электрика смотрели — без результата. Может быть есть кто-либо, кто уже решал данную проблему? Заранее благодарю Вас. На тему: У Маска новая идея Мэрия Москвы проваливает и… Toyota Highlander обновился назло всем Гонка дронов и суперкары Ford отзывает в России 1320… Помечена как спам Сообщение от Dr.Rakhilin (Вопросы: 1, Ответы: 1) Ответ на 16.04.2017 20:33 9 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Витя 8 926 825 37 16 Пароль «Я от Асланяна» Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1722) Ответ на 16.04.2017 22:50 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Спасибо! Помечен как спам Сообщение от Dr.Rakhilin (Вопросы: 1, Ответы: 1) Ответ на 16.04.2017 23:43 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page