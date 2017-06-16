Сняли номера с машины, якобы в угоне, что делать? Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSСняли номера с машины, якобы в угоне, что делать? Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Добрый день. Сейчас позвонила жена, говорит, у нее с машины сняли номера, тк они числятся в угоне. Машину мы купили 26/01/2016 и в этот же день поставили на учет. Со слов гайца, в этот же день было подано заявление предыдущим собственником в гибдд. Подскажите, пожалуйста, теперь нам нужно ехать получать новые номера и снова платить всякие госпошлины за внесение изменений или есть какие-то другие варианты? На тему: Куда же без котиков? Регламент легализации… Нет законных оснований! В 2017 году в России могут… Синие ведерки победили или…? Помечена как спам Сообщение от Максим Петров (Вопросы: 16, Ответы: 23) Ответ на 16.06.2017 15:55 22 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ -1 ▼ ✔ Private answer Искать хорошего юриста. Скорее всего машину отберут, а вы по-идее должны будете подать в суд на человека с которым подписали договор купли-продажи. Это может быть какой-нибудь фиктивный человек (бомж) и вы его уже не найдёте. Заочно суд выиграете, но денег своих не вернёте. Адвокат предложит какой-то оптимальный путь. Возможно по-любовно договориться с бывшим владецем, чтобы он свой иск отозвал (возможно речь идёт о перекупах, которые его «кинули» или не заплатили полную сумму). Возможно продать на запчасти — хоть какие-то деньги получите. Возможно договориться с полицией, чтобы они какое-то время прекратили машину искать и в этот период от неё избавиться. Путей много и тут нужен хороший юрист, который знает все лазейки Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 29, Ответы: 581) Ответ на 16.06.2017 18:22 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Андрей, вы невнимательно прочитали.. Не автомобиль в розыске, а номера. Как я понял, предыдущий владелец подал заявление, что он продал автомобиль в тот же день, когда мы его поставили на учет. Помечен как спам Сообщение от Максим Петров (Вопросы: 16, Ответы: 23) Ответ на 16.06.2017 18:27 Извините: Ухх, я уже испугался… Надо попытаться договориться с предыдущим владельцем по-любовно — концепция win-win. Подарить бутылку хорошего алкоголя.. поплакаться — как Вам из-за него сейчас трудно. Если человек неадекватный — ехать в ГАИ, писать заявление на повторную регистрацию, стоять в очереди, платить гос. пошлину. Договор у Вас на руках должен быть. Получите геморрой на пару дней + заполните одно поле в ПТС. Если в ПТС больше нет свободных полей — придётся делать дубликат — такую машину будет сложнее продать. (Андрей_А at 16.06.2017 18:48) « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page