Сняли номера с машины, якобы в угоне, что делать?

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Добрый день. Сейчас позвонила жена, говорит, у нее с машины сняли номера, тк они числятся в угоне.
Машину мы купили 26/01/2016 и в этот же день поставили на учет.
Со слов гайца, в этот же день было подано заявление предыдущим собственником в гибдд.
Подскажите, пожалуйста, теперь нам нужно ехать получать новые номера и снова платить всякие госпошлины за внесение изменений или есть какие-то другие варианты?

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Сообщение от Максим Петров (Вопросы: 16, Ответы: 23)
Ответ на 16.06.2017 15:55
22 просмотров

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Искать хорошего юриста. Скорее всего машину отберут, а вы по-идее должны будете подать в суд на человека с которым подписали договор купли-продажи. Это может быть какой-нибудь фиктивный человек (бомж) и вы его уже не найдёте. Заочно суд выиграете, но денег своих не вернёте.

Адвокат предложит какой-то оптимальный путь. Возможно по-любовно договориться с бывшим владецем, чтобы он свой иск отозвал (возможно речь идёт о перекупах, которые его «кинули» или не заплатили полную сумму).
Возможно продать на запчасти — хоть какие-то деньги получите.
Возможно договориться с полицией, чтобы они какое-то время прекратили машину искать и в этот период от неё избавиться.

Путей много и тут нужен хороший юрист, который знает все лазейки

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Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 29, Ответы: 581)
Ответ на 16.06.2017 18:22
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Андрей, вы невнимательно прочитали..
Не автомобиль в розыске, а номера. Как я понял, предыдущий владелец подал заявление, что он продал автомобиль в тот же день, когда мы его поставили на учет.

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Сообщение от Максим Петров (Вопросы: 16, Ответы: 23)
Ответ на 16.06.2017 18:27

Извините:
Ухх, я уже испугался…

Надо попытаться договориться с предыдущим владельцем по-любовно — концепция win-win. Подарить бутылку хорошего алкоголя.. поплакаться — как Вам из-за него сейчас трудно.

Если человек неадекватный — ехать в ГАИ, писать заявление на повторную регистрацию, стоять в очереди, платить гос. пошлину. Договор у Вас на руках должен быть. Получите геморрой на пару дней + заполните одно поле в ПТС. Если в ПТС больше нет свободных полей — придётся делать дубликат — такую машину будет сложнее продать.

(Андрей_А at 16.06.2017 18:48)
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