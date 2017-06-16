Сняли номера с машины, якобы в угоне, что делать?

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Искать хорошего юриста. Скорее всего машину отберут, а вы по-идее должны будете подать в суд на человека с которым подписали договор купли-продажи. Это может быть какой-нибудь фиктивный человек (бомж) и вы его уже не найдёте. Заочно суд выиграете, но денег своих не вернёте.

Адвокат предложит какой-то оптимальный путь. Возможно по-любовно договориться с бывшим владецем, чтобы он свой иск отозвал (возможно речь идёт о перекупах, которые его «кинули» или не заплатили полную сумму).

Возможно продать на запчасти — хоть какие-то деньги получите.

Возможно договориться с полицией, чтобы они какое-то время прекратили машину искать и в этот период от неё избавиться.

Путей много и тут нужен хороший юрист, который знает все лазейки