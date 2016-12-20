Смена масла без смены масляного фильтра.

Private answer

Не совсем согласен с Сергеем Степановичем. Стружка и крупные фракции не проходят через фильтр. Если вдруг проходят — это не фильтр, а «дырявый презерватив». Мы, автомобилисты, боимся другого. Когда фильтр забивается — он хуже пропускает масло и как результат — падает давление масла, что приводит к масляному голоданию и повышенному износу ЦПГ.

А менять фильтр по-любому нужно, потому что внутри остаётся около 800 грамм старого масла. Со старым фильтром машина будет ездить на компоте из старого+нового масла, что есть «полумера». Кстати 0,5 литра старого масла всегда остаётся в моторе. До конца слить нельзя.