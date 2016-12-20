Смена масла без смены масляного фильтра. Вопросы и ответы от экспертов AMSRUS[Вопрос решен] Смена масла без смены масляного фильтра. Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте. Автомобиль форд фокус 2 литра. За год пробег составил две тысячи километров. Менять масло ежегодно это ясно и не обсуждается, а вот нужно ли менять масляный фильтр при таком пробеге. Спасибо за ответ. На тему: Замена воздушного фильтра Триста с лишним тысяч на Быстром… Автомобили-марафонцы Ford нужно менять на Ford Акциз на… шины Вопрос решен Помечена как спам Сообщение от slav00 (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 20.12.2016 18:18 143 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Да, обязательно! Фильтр выполняет свою функцию даже при столь малом пробеге и потому насыщен стружкой. Которая не удерживается на 100% и всегда имеет тенденцию еще разок прогуляться в потоке масла по двигателю. Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1471) Ответ на 20.12.2016 18:53 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Не совсем согласен с Сергеем Степановичем. Стружка и крупные фракции не проходят через фильтр. Если вдруг проходят — это не фильтр, а «дырявый презерватив». Мы, автомобилисты, боимся другого. Когда фильтр забивается — он хуже пропускает масло и как результат — падает давление масла, что приводит к масляному голоданию и повышенному износу ЦПГ. А менять фильтр по-любому нужно, потому что внутри остаётся около 800 грамм старого масла. Со старым фильтром машина будет ездить на компоте из старого+нового масла, что есть «полумера». Кстати 0,5 литра старого масла всегда остаётся в моторе. До конца слить нельзя. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 9, Ответы: 244) Ответ на 22.12.2016 09:30 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page