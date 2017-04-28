Следы тополя.

Private answer Лучше не экспериментировать самостоятельно, а доехать до любой нормальной автомойки, у них бывает неплохая химия для этого. И делать это лучше быстрее. Чем больше времени пройдет с момента попадения смолы на кузов, тем сложнее будет удалить. Помечен как спам