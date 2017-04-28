Следы тополя. Вопросы и ответы от экспертов AMSRUS[Вопрос решен] Следы тополя. Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Доброго дня. Подскажите пожалуйста чем можно удалить следы от почек тополя с ЛКП автомобиля На тему: Подготовка автомобиля к летнему… Африканские приключения H-Promise в Совкомбанке Оплатите штраф — снимите Памятка автовладельцу Вопрос решен Помечена как спам Сообщение от Игорь Птицын (Вопросы: 4, Ответы: 1) Ответ на 28.04.2017 07:12 27 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Лучше не экспериментировать самостоятельно, а доехать до любой нормальной автомойки, у них бывает неплохая химия для этого. И делать это лучше быстрее. Чем больше времени пройдет с момента попадения смолы на кузов, тем сложнее будет удалить. Помечен как спам Сообщение от Сергей Броневой (Вопросы: 0, Ответы: 6) Ответ на 28.04.2017 15:59 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Спасибо. Помечен как спам Сообщение от Игорь Птицын (Вопросы: 4, Ответы: 1) Ответ на 28.04.2017 16:54 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page