Следы тополя.

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Доброго дня. Подскажите пожалуйста чем можно удалить следы от почек тополя с ЛКП автомобиля

На тему:
Вопрос решен
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Сообщение от Игорь Птицын (Вопросы: 4, Ответы: 1)
Ответ на 28.04.2017 07:12
27 просмотров

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Лучше не экспериментировать самостоятельно, а доехать до любой нормальной автомойки, у них бывает неплохая химия для этого. И делать это лучше быстрее. Чем больше времени пройдет с момента попадения смолы на кузов, тем сложнее будет удалить.

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Сообщение от Сергей Броневой (Вопросы: 0, Ответы: 6)
Ответ на 28.04.2017 15:59
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Спасибо.

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Сообщение от Игорь Птицын (Вопросы: 4, Ответы: 1)
Ответ на 28.04.2017 16:54
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