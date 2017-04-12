Сколько прослужит коробка DSG

Private answer DSG это феномен. Она может проработать 100 тыс. км, а может сломаться сегодня. Никто не знает. Еще ходят слухи, что существуют авто с DSG, где ее никогда не ремонтировали. Но совершенно точно существуют авто в которых она ломалась каждые 40 тыс км Помечен как спам