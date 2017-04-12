Сколько прослужит коробка DSG Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSСколько прослужит коробка DSG Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 В этом году проведен ремонт сцепления DSG на АУДИ А3 2013 г.в. при пробеге 37 000. Скажите пожалуйста сколько еще может проработать робот после ремонта, а также какие ближайшие проблемы могут быть с двигателем TFS 1.4л, 122 л.с. На тему: И снова ОСАГО На ремонт по ОСАГО могут ввести… Дорожный вопрос В США отзывают все электрокары… Honda запатентовала 11-ступенчатый… Помечена как спам Сообщение от gen500 (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 12.04.2017 04:18 34 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer DSG это феномен. Она может проработать 100 тыс. км, а может сломаться сегодня. Никто не знает. Еще ходят слухи, что существуют авто с DSG, где ее никогда не ремонтировали. Но совершенно точно существуют авто в которых она ломалась каждые 40 тыс км Помечен как спам Сообщение от Илья Егоров (Вопросы: 9, Ответы: 34) Ответ на 12.04.2017 09:06 Подтверждаю слухи! Любой, только недавно купивший авто с DSG и проездивший до 30 000 км. скажет, что НИКОГДА ее не ремонтировал. 🙂 (Юрий Федотов at 12.04.2017 11:24) « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page