Сколько прослужит коробка DSG

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В этом году проведен ремонт сцепления DSG на АУДИ А3 2013 г.в. при пробеге 37 000. Скажите пожалуйста сколько еще может проработать робот после ремонта, а также какие ближайшие проблемы могут быть с двигателем TFS 1.4л, 122 л.с.

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Сообщение от gen500 (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 12.04.2017 04:18
34 просмотров

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Private answer

DSG это феномен. Она может проработать 100 тыс. км, а может сломаться сегодня. Никто не знает. Еще ходят слухи, что существуют авто с DSG, где ее никогда не ремонтировали. Но совершенно точно существуют авто в которых она ломалась каждые 40 тыс км

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Сообщение от Илья Егоров (Вопросы: 9, Ответы: 34)
Ответ на 12.04.2017 09:06

Подтверждаю слухи! Любой, только недавно купивший авто с DSG и проездивший до 30 000 км. скажет, что НИКОГДА ее не ремонтировал. 🙂

(Юрий Федотов at 12.04.2017 11:24)
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