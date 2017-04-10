Skoda Yeti 1.8 t, 118квт (160 л.с.), 2011г., МКПП, пробег 95000 — какое масло? Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSSkoda Yeti 1.8 t, 118квт (160 л.с.), 2011г., МКПП, пробег 95000 - какое масло? Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Добрый день. Машина всегда обслуживалась у официалов, масло Shell Helix Ultra E 5w30. Не без вашего влияния решил с официалами расстаться. Не стоит ли, с учетом пробега 95000, перейти на другое масло (особенно в свете недавней передачи Сергея о медьсодержащих присадках), или продолжать «лить то, что лили»? Или все-таки то же, но +присадка? Машинка очень нравится, хочется, чтобы пожила подольше, а стиль вождения, каюсь, не очень щадящий… Но я работаю над собой! Спасибо за ответ. На тему: А наши масла как? Какое моторное масло лучше, а… Завод — огонь Skoda представит новый Yeti и… Результаты эксплуатационных… Помечена как спам Сообщение от oldwalker (Вопросы: 1, Ответы: 1) Ответ на 10.04.2017 17:43 28 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Доброго времени суток. Если верить все, что на заборах пишут, то можно и … Короче — лейте что и лили, тем более счаз у Shell(а) базовое масло другое. И они его сами производят из природного газа в Катаре. Но можно разок и залить какого — нибудь Мотуля Х — Clean, зачистить так сказать, мотор, потом опять Shell. Расставаться же с Офф.Диллером после такого длительного сотрудничества, хм, как бы это сказать, глупость — вот. Помечен как спам Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 245) Ответ на 10.04.2017 17:57 Спасибо за ответ. Что касается официалов, в Е-бурге к ним претензий не имел, за исключением цен, конечно, но с этим можно смириться, если видишь квалифицированную работу. Однако 3 года »обслуживания» в Москве сильно разочаровали. (Я не случайно взял »обслуживание» в кавычки). (oldwalker at 10.04.2017 21:42) « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page