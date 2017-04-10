Skoda Yeti 1.8 t, 118квт (160 л.с.), 2011г., МКПП, пробег 95000 — какое масло?

Private answer Доброго времени суток. Если верить все, что на заборах пишут, то можно и … Короче — лейте что и лили, тем более счаз у Shell(а) базовое масло другое. И они его сами производят из природного газа в Катаре. Но можно разок и залить какого — нибудь Мотуля Х — Clean, зачистить так сказать, мотор, потом опять Shell. Расставаться же с Офф.Диллером после такого длительного сотрудничества, хм, как бы это сказать, глупость — вот. Помечен как спам