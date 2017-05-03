Ситроен С4 2014 или Ситроен DS4 2012

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Какую машину предпочесть или вообще отказаться от выбора этих марок?

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Сообщение от мария сафонова (Вопросы: 1, Ответы: 3)
Ответ на 03.05.2017 11:40
25 просмотров

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Мария, с технической точки зрения это практически один и тот же автомобиль.
Но DS4 разработан для более взыскательных покупателей, которым нужен более премиальный автомобиль.
Салон имеет более высокий класс исполнения, более разнообразные варианты декора, а в максимальных комплектациях по тактильному и визуальному уровню отделки и качества может быть сравним с машинами более высоких рыночных сегментов.
Увеличено лобовое стекло, колеса R17, в отличие от R16на C4.

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Сообщение от Сергей Броневой (Вопросы: 0, Ответы: 10)
Ответ на 03.05.2017 12:39
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Спасибо! А по надежности всё одинаково?
Сама не имею опыта по французским машинам. Всегда ездила на немцах премиум сегмента, а сейчас тойота хайлендер.
Но машина нужна сыну как первая машина. Бюджет 600-750 тыс. Голова кругом идёт.

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Сообщение от мария сафонова (Вопросы: 1, Ответы: 3)
Ответ на 03.05.2017 13:06
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К сожалению, надежность Ситроена уступает и немцам и японцам. Но ведь и ценник также им уступает!
А вообще конечно надо сына послушать, какие у него предпочтения? Все-таки Ситроен С4 больше с девушками ассоциируется.

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Сообщение от Сергей Броневой (Вопросы: 0, Ответы: 10)
Ответ на 03.05.2017 13:24
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Вот именно! С чем то у него точно вссоциируется))))
Но расплачиваться нам, так что хочется и его послушать и самим не пострадать ….😳

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Сообщение от мария сафонова (Вопросы: 1, Ответы: 3)
Ответ на 03.05.2017 13:41
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До 750 000 рублей можете рассмотреть отличный Киа Сид 2014 года, Фольксваген Гольф 2013 года, БМВ 1-серии 2013 года. Подозреваю, эти модели ему нравятся больше, чем Ситроен

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Сообщение от Сергей Броневой (Вопросы: 0, Ответы: 10)
Ответ на 03.05.2017 13:49
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Спасибо! Будем смотреть!)))

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Сообщение от мария сафонова (Вопросы: 1, Ответы: 3)
Ответ на 03.05.2017 13:59
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