Ситроен С4 2014 или Ситроен DS4 2012 Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSСитроен С4 2014 или Ситроен DS4 2012 Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Какую машину предпочесть или вообще отказаться от выбора этих марок? На тему: Каждый третий автомобиль Peugeot и… Ford отзывает 830 тыс. автомашин… Динамика авторынка России в… В России отзывают Chevrolet Cruze и Orlando Компания BMW приступила к… Помечена как спам Сообщение от мария сафонова (Вопросы: 1, Ответы: 3) Ответ на 03.05.2017 11:40 25 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Мария, с технической точки зрения это практически один и тот же автомобиль. Но DS4 разработан для более взыскательных покупателей, которым нужен более премиальный автомобиль. Салон имеет более высокий класс исполнения, более разнообразные варианты декора, а в максимальных комплектациях по тактильному и визуальному уровню отделки и качества может быть сравним с машинами более высоких рыночных сегментов. Увеличено лобовое стекло, колеса R17, в отличие от R16на C4. Помечен как спам Сообщение от Сергей Броневой (Вопросы: 0, Ответы: 10) Ответ на 03.05.2017 12:39 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Спасибо! А по надежности всё одинаково? Сама не имею опыта по французским машинам. Всегда ездила на немцах премиум сегмента, а сейчас тойота хайлендер. Но машина нужна сыну как первая машина. Бюджет 600-750 тыс. Голова кругом идёт. Помечен как спам Сообщение от мария сафонова (Вопросы: 1, Ответы: 3) Ответ на 03.05.2017 13:06 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer К сожалению, надежность Ситроена уступает и немцам и японцам. Но ведь и ценник также им уступает! А вообще конечно надо сына послушать, какие у него предпочтения? Все-таки Ситроен С4 больше с девушками ассоциируется. Помечен как спам Сообщение от Сергей Броневой (Вопросы: 0, Ответы: 10) Ответ на 03.05.2017 13:24 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Вот именно! С чем то у него точно вссоциируется)))) Но расплачиваться нам, так что хочется и его послушать и самим не пострадать ….😳 Помечен как спам Сообщение от мария сафонова (Вопросы: 1, Ответы: 3) Ответ на 03.05.2017 13:41 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer До 750 000 рублей можете рассмотреть отличный Киа Сид 2014 года, Фольксваген Гольф 2013 года, БМВ 1-серии 2013 года. Подозреваю, эти модели ему нравятся больше, чем Ситроен Помечен как спам Сообщение от Сергей Броневой (Вопросы: 0, Ответы: 10) Ответ на 03.05.2017 13:49 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Спасибо! Будем смотреть!))) Помечен как спам Сообщение от мария сафонова (Вопросы: 1, Ответы: 3) Ответ на 03.05.2017 13:59 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page