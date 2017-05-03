Ситроен С4 2014 или Ситроен DS4 2012

▲ 0 ▼ ✔ Private answer Мария, с технической точки зрения это практически один и тот же автомобиль.

Но DS4 разработан для более взыскательных покупателей, которым нужен более премиальный автомобиль.

Салон имеет более высокий класс исполнения, более разнообразные варианты декора, а в максимальных комплектациях по тактильному и визуальному уровню отделки и качества может быть сравним с машинами более высоких рыночных сегментов.

Увеличено лобовое стекло, колеса R17, в отличие от R16на C4. Помечен как спам

▲ 0 ▼ ✔ Private answer Спасибо! А по надежности всё одинаково?

Сама не имею опыта по французским машинам. Всегда ездила на немцах премиум сегмента, а сейчас тойота хайлендер.

Но машина нужна сыну как первая машина. Бюджет 600-750 тыс. Голова кругом идёт. Помечен как спам

▲ 0 ▼ ✔ Private answer К сожалению, надежность Ситроена уступает и немцам и японцам. Но ведь и ценник также им уступает!

А вообще конечно надо сына послушать, какие у него предпочтения? Все-таки Ситроен С4 больше с девушками ассоциируется. Помечен как спам

▲ 0 ▼ ✔ Private answer Вот именно! С чем то у него точно вссоциируется))))

Но расплачиваться нам, так что хочется и его послушать и самим не пострадать ….😳 Помечен как спам

▲ 0 ▼ ✔ Private answer До 750 000 рублей можете рассмотреть отличный Киа Сид 2014 года, Фольксваген Гольф 2013 года, БМВ 1-серии 2013 года. Подозреваю, эти модели ему нравятся больше, чем Ситроен Помечен как спам