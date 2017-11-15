Шкода Октавиа сервис

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Подскажите пожалуйста мастера по ремонту Шкода Октавиа 1,4 2007 года выпуска. Нужны работы по смене ремня Грм а так же по электрике.Спасибо!

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Сообщение от samik1963 (Вопросы: 3, Ответы: 0)
Ответ на 15.11.2017 12:10
23 просмотров

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Андрей +79037260335, пароль «Я от Асланяна»

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Сообщение от fanatik-ska (Вопросы: 5, Ответы: 275)
Ответ на 15.11.2017 13:24
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В ЖОПУ этого Андрея и сответчиков! Достали блин! Где Ваш Андрей возмет Оригинальную цепь ГРМ и пр.? В Экзисте и пр.? Там левак один, поскольку еще раз — основным и единственным импортером Оригинальных запчастей являеться VW Group RUS, который НЕ ПРОДАЕТ ЗАПЧАСТИ через третьих лиц — в розницу ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ДИЛЛЕРОВ. А оптом — только для конечного использования крупным автопаркам.

А то, что Оригинальные запчасти качественные показала эксплуатация этой Skoda.

Так что «Атлатнт — «М» Тушино».

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Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 294)
Ответ на 15.11.2017 14:58
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А с чего ты взял что там левак? Какой смысл платить диллеру в 3 раза больше ? Или с мыслью, что диллер не может запороть машину?

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Сообщение от fanatik-ska (Вопросы: 5, Ответы: 275)
Ответ на 15.11.2017 15:02
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А с того, что Экзисту неоткуда взять подлинные Оригинальные запчасти, поскльку импортирует их на территорию РФ ТОЛЬКО VW Group RUS. Дальше схемы реализации две:

VW GR -> диллер -> клиент (ремонт или просто запчасть);
VW GR -> крупные автопарки, которые не могут в силу своей специфики обслуживать парк автомобилей у диллера.

Все.

Диллер же, если накосячит, то ответит за некачественные работы и за их последствия, причем полностью. А чем ответит Ваш Андрюша, если цепь, купленная на стороне порветься или растянеться и клапана повстечаються с поршями? НИЧЕМ — он же не продал Вам эту запчасть, Вы ее купили сами.

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Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 294)
Ответ на 15.11.2017 15:12
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Только у того же экзиста поставщики по всему миру и необязательно оригинал покупать на территории РФ…

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Сообщение от fanatik-ska (Вопросы: 5, Ответы: 275)
Ответ на 15.11.2017 15:15
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Да, да только ему VW AG не продаст запчасти для реализации на территории РФ, поскольку VW Group RUS обладает эксклюзивными правами на импорт в РФ Оригинальных запчастей.

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Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 294)
Ответ на 15.11.2017 15:28
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