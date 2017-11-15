Шкода Октавиа сервис Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSШкода Октавиа сервис Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Подскажите пожалуйста мастера по ремонту Шкода Октавиа 1,4 2007 года выпуска. Нужны работы по смене ремня Грм а так же по электрике.Спасибо! На тему: Стоимость поддержанного автомобиля в России… За I полугодие россияне купили 337 кроссоверов Skoda Kodiaq Цены снижены И снова подушки Takata : Ford отзывает свыше 800 тыс. авто Больше, чем импортер: 15 лет работы OOO «Тойота… Помечена как спам Сообщение от samik1963 (Вопросы: 3, Ответы: 0) Ответ на 15.11.2017 12:10 23 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Андрей +79037260335, пароль «Я от Асланяна» Помечен как спам Сообщение от fanatik-ska (Вопросы: 5, Ответы: 275) Ответ на 15.11.2017 13:24 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer В ЖОПУ этого Андрея и сответчиков! Достали блин! Где Ваш Андрей возмет Оригинальную цепь ГРМ и пр.? В Экзисте и пр.? Там левак один, поскольку еще раз — основным и единственным импортером Оригинальных запчастей являеться VW Group RUS, который НЕ ПРОДАЕТ ЗАПЧАСТИ через третьих лиц — в розницу ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ДИЛЛЕРОВ. А оптом — только для конечного использования крупным автопаркам. А то, что Оригинальные запчасти качественные показала эксплуатация этой Skoda. Так что «Атлатнт — «М» Тушино». Помечен как спам Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 294) Ответ на 15.11.2017 14:58 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer А с чего ты взял что там левак? Какой смысл платить диллеру в 3 раза больше ? Или с мыслью, что диллер не может запороть машину? Помечен как спам Сообщение от fanatik-ska (Вопросы: 5, Ответы: 275) Ответ на 15.11.2017 15:02 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer А с того, что Экзисту неоткуда взять подлинные Оригинальные запчасти, поскльку импортирует их на территорию РФ ТОЛЬКО VW Group RUS. Дальше схемы реализации две: VW GR -> диллер -> клиент (ремонт или просто запчасть); VW GR -> крупные автопарки, которые не могут в силу своей специфики обслуживать парк автомобилей у диллера. Все. Диллер же, если накосячит, то ответит за некачественные работы и за их последствия, причем полностью. А чем ответит Ваш Андрюша, если цепь, купленная на стороне порветься или растянеться и клапана повстечаються с поршями? НИЧЕМ — он же не продал Вам эту запчасть, Вы ее купили сами. Помечен как спам Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 294) Ответ на 15.11.2017 15:12 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Только у того же экзиста поставщики по всему миру и необязательно оригинал покупать на территории РФ… Помечен как спам Сообщение от fanatik-ska (Вопросы: 5, Ответы: 275) Ответ на 15.11.2017 15:15 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Да, да только ему VW AG не продаст запчасти для реализации на территории РФ, поскольку VW Group RUS обладает эксклюзивными правами на импорт в РФ Оригинальных запчастей. Помечен как спам Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 294) Ответ на 15.11.2017 15:28 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page