Шкода Октавиа сервис

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А с того, что Экзисту неоткуда взять подлинные Оригинальные запчасти, поскльку импортирует их на территорию РФ ТОЛЬКО VW Group RUS. Дальше схемы реализации две:

VW GR -> диллер -> клиент (ремонт или просто запчасть);

VW GR -> крупные автопарки, которые не могут в силу своей специфики обслуживать парк автомобилей у диллера.

Все.

Диллер же, если накосячит, то ответит за некачественные работы и за их последствия, причем полностью. А чем ответит Ваш Андрюша, если цепь, купленная на стороне порветься или растянеться и клапана повстечаються с поршями? НИЧЕМ — он же не продал Вам эту запчасть, Вы ее купили сами.