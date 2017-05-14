Здравствуйте Сергей! У меня кадилак srx 2011 года, всегда ездил чинится и на ТО к официальному дилеру ,вот сейчас кое что по подвеске надо сделать, но что то они цены стали гнуть, да и вас слушаю часто на Эхе , вы там говорите к вам можно обратиться за советом на сайте, подскажите пожалуйста куда податся ) ну может неофициальный сервис какой нормальный или еще куда. У жены ниссан жук, так что и по ниссану тоже самое) Заранее спасибо за ответ