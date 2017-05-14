сервис Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSсервис Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте Сергей! У меня кадилак srx 2011 года, всегда ездил чинится и на ТО к официальному дилеру ,вот сейчас кое что по подвеске надо сделать, но что то они цены стали гнуть, да и вас слушаю часто на Эхе , вы там говорите к вам можно обратиться за советом на сайте, подскажите пожалуйста куда податся ) ну может неофициальный сервис какой нормальный или еще куда. У жены ниссан жук, так что и по ниссану тоже самое) Заранее спасибо за ответ На тему: Мэрия Москвы проваливает и… Lexus запустил новый он-лайн сервис Uber и GetTaxi хотят ввести проездной… KIA внедряет Быстрый сервис Серьезный внедорожник Pajero Помечена как спам Сообщение от qwertyu (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 14.05.2017 13:52 34 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Витя 8 926 825 37 16 или Андрей +79037363542 Пароль «Я от Асланяна» Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1758) Ответ на 15.05.2017 10:58 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page