Сервис для Skoda Fabia II Combi

Skoda Fabia II Combi 1,2л, пробег 114 тыс. км. До 105 тысяч обслуживалась у официалов. Посоветуйте вменяемый сервис (север, северо-запад, северо-восток Москвы) для прохождения ТО и обслуживания. Сейчас есть проблема, похоже, с тормозной системой: руль ощутимо трясет при торможении.

Заранее благодарен.