Сервис для Skoda Fabia II Combi

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Skoda Fabia II Combi 1,2л, пробег 114 тыс. км. До 105 тысяч обслуживалась у официалов. Посоветуйте вменяемый сервис (север, северо-запад, северо-восток Москвы) для прохождения ТО и обслуживания. Сейчас есть проблема, похоже, с тормозной системой: руль ощутимо трясет при торможении.
Заранее благодарен.

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Сообщение от paisov (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 27.05.2017 14:12
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Андрей +79037260335, пароль «Я от Асланяна»

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1784)
Ответ на 29.05.2017 01:19
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