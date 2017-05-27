Сервис для Skoda Fabia II Combi Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSСервис для Skoda Fabia II Combi Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Skoda Fabia II Combi 1,2л, пробег 114 тыс. км. До 105 тысяч обслуживалась у официалов. Посоветуйте вменяемый сервис (север, северо-запад, северо-восток Москвы) для прохождения ТО и обслуживания. Сейчас есть проблема, похоже, с тормозной системой: руль ощутимо трясет при торможении. Заранее благодарен. На тему: Skoda объявила российские цены на… Сколько стоит Skoda Superb Combi? Škoda Octavia Combi и Škoda Kodiaq стали… Skoda Octavia обновится в 2017 году Самая просторная Skoda появится в… Помечена как спам Сообщение от paisov (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 27.05.2017 14:12 6 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Андрей +79037260335, пароль «Я от Асланяна» Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1784) Ответ на 29.05.2017 01:19 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page