Сергей Степанович, помогите пожалуйста выбрать из двух кроссоверов

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Проштудировав внимательно форумы, отказался таки от покупки ford kuga 2.5 АТ на моноприводе. И теперь не могу выбрать RAV4 2л на вариаторе (полный привод) или KIA Sportage 2л АКПП (полный привод). В каждой машине есть свои сильные стороны, но toyota дороже. Подскажите пожалуйста, на Ваш взгляд, какие сильные и слабые стороны этих автомобилей. Буду весьма признателен, а то уже голову сломал)

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Сообщение от _P_U_L_S_A_R_ (Вопросы: 2, Ответы: 1)
Ответ на 23.04.2017 18:10
45 просмотров

Приветствую! А почему отказались?

(romario777 at 23.04.2017 23:13)

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1. Решил, раз уж брать кроссовер, то с полным приводом, а политика ford не предполагает симбиоза атмосферника и полного привода (хотя подвеска форда самая лучшая для езды по ямам)
2. На форуме не очень лестно отзываются об акпп 6f35. Проблема конечно не аналогична dsg и powershift, но она есть.
3. Сев в Sportage и проехав еще раз на тест драйве-это была любовь с третьего раза)

Помечен как спам
Сообщение от _P_U_L_S_A_R_ (Вопросы: 2, Ответы: 1)
Ответ на 24.04.2017 06:10
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