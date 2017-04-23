Сергей Степанович, помогите пожалуйста выбрать из двух кроссоверов

Private answer 1. Решил, раз уж брать кроссовер, то с полным приводом, а политика ford не предполагает симбиоза атмосферника и полного привода (хотя подвеска форда самая лучшая для езды по ямам)

2. На форуме не очень лестно отзываются об акпп 6f35. Проблема конечно не аналогична dsg и powershift, но она есть.

3. Сев в Sportage и проехав еще раз на тест драйве-это была любовь с третьего раза) Помечен как спам