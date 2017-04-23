Сергей Степанович, помогите пожалуйста выбрать из двух кроссоверов Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSСергей Степанович, помогите пожалуйста выбрать из двух кроссоверов Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Проштудировав внимательно форумы, отказался таки от покупки ford kuga 2.5 АТ на моноприводе. И теперь не могу выбрать RAV4 2л на вариаторе (полный привод) или KIA Sportage 2л АКПП (полный привод). В каждой машине есть свои сильные стороны, но toyota дороже. Подскажите пожалуйста, на Ваш взгляд, какие сильные и слабые стороны этих автомобилей. Буду весьма признателен, а то уже голову сломал) На тему: Полный привод против стен и скал В США отозвали больше 300 тыс.… Концепт QX80 Monograph Ford Kuga впервые стал самой… В Москве объявлены результаты… Помечена как спам Сообщение от _P_U_L_S_A_R_ (Вопросы: 2, Ответы: 1) Ответ на 23.04.2017 18:10 45 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Приветствую! А почему отказались? (romario777 at 23.04.2017 23:13) Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer 1. Решил, раз уж брать кроссовер, то с полным приводом, а политика ford не предполагает симбиоза атмосферника и полного привода (хотя подвеска форда самая лучшая для езды по ямам) 2. На форуме не очень лестно отзываются об акпп 6f35. Проблема конечно не аналогична dsg и powershift, но она есть. 3. Сев в Sportage и проехав еще раз на тест драйве-это была любовь с третьего раза) Помечен как спам Сообщение от _P_U_L_S_A_R_ (Вопросы: 2, Ответы: 1) Ответ на 24.04.2017 06:10 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page