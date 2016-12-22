Сергей Степанович, о замене масла.

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Сергей Степанович, пожалуйста Ваше мнение.
RENAULT LOGAN II.
При очередном ТО вместо рекомендованного ELF 5W40 (залитого ранее) залили (по рекомендации сервиса) NGN GOLD 5W40. Мне советуют вернуться рекомендованное. Ваше мнение? Если да, то нужна ли промывка?

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Сообщение от nikiforov.52 (Вопросы: 2, Ответы: 0)
Ответ на 22.12.2016 13:21
34 просмотров

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Private answer

Да, лучше вернуться к приличному и привычному. Но без промывки. Она сделает хуже. Просто слейте (срочно) нынешнее и с заменой фильтра возвращайтесь к ELF 5W40.

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1474)
Ответ на 22.12.2016 22:14
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