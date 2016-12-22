Сергей Степанович, о замене масла. Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSСергей Степанович, о замене масла. Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Сергей Степанович, пожалуйста Ваше мнение. RENAULT LOGAN II. При очередном ТО вместо рекомендованного ELF 5W40 (залитого ранее) залили (по рекомендации сервиса) NGN GOLD 5W40. Мне советуют вернуться рекомендованное. Ваше мнение? Если да, то нужна ли промывка? На тему: Logan с новым двигателем Renault получит моторы Lada GM может вернуться в Россию Renault расширяет линейку… Renault приостановила производство… Помечена как спам Сообщение от nikiforov.52 (Вопросы: 2, Ответы: 0) Ответ на 22.12.2016 13:21 34 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Да, лучше вернуться к приличному и привычному. Но без промывки. Она сделает хуже. Просто слейте (срочно) нынешнее и с заменой фильтра возвращайтесь к ELF 5W40. Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1474) Ответ на 22.12.2016 22:14 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page