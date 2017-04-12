Сергей, посоветуйте сервис для kia sls sportageslsls Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSСергей, посоветуйте сервис для kia sls sportageslsls Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous PageTags: Kia Sportage ▲ 0 ▼ ♥ 0 Во владенииkia sls sportageslsls 2012 года, 2 литра, автомат,полный привод, бензин, 43000км. Хочется к хорошему «дяде Васе» в Москве(ЮАО) попасть в сервис — нужен грамотный спец по ходовой. Появился хруст в передней части подвески. На тему: Прокатиться на Genesis Полный привод против стен и скал «Картошки нет, возьмите… Dongfeng AX7 ожидается в России в июне… Мосробот расскажет о… Помечена как спам Сообщение от Папонов Виктор Николаевич (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 12.04.2017 21:22 9 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Витя 8 926 825 37 16 или Андрей +79037363542 Пароль «Я от Асланяна» Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1713) Ответ на 13.04.2017 01:46 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page