Сергей, посоветуйте сервис для kia sls sportageslsls

Во владенииkia sls sportageslsls 2012 года, 2 литра, автомат,полный привод, бензин, 43000км. Хочется к хорошему «дяде Васе» в Москве(ЮАО) попасть в сервис — нужен грамотный спец по ходовой. Появился хруст в передней части подвески.