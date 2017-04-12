Сергей, посоветуйте сервис для kia sls sportageslsls

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Во владенииkia sls sportageslsls 2012 года, 2 литра, автомат,полный привод, бензин, 43000км. Хочется к хорошему «дяде Васе» в Москве(ЮАО) попасть в сервис — нужен грамотный спец по ходовой. Появился хруст в передней части подвески.

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Сообщение от Папонов Виктор Николаевич (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 12.04.2017 21:22
9 просмотров

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1713)
Ответ на 13.04.2017 01:46
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