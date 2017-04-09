Сергей, посоветуйте сервис для hyundai sonata yf

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Во владении hyundai sonata yf 2011 года, 2 литра, автомат, бензин. Хочется к хорошему «дяде Васе» в Москве попасть в сервис — нужны грамотный электрик и спец по моторам.

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Вопрос решен
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Сообщение от SergioK (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 09.04.2017 00:35
10 просмотров

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Андрей +79037363542 Пароль «Я от Асланяна»

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1705)
Ответ на 09.04.2017 01:20
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