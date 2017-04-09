Сергей, посоветуйте сервис для hyundai sonata yf Вопросы и ответы от экспертов AMSRUS[Вопрос решен] Сергей, посоветуйте сервис для hyundai sonata yf Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Во владении hyundai sonata yf 2011 года, 2 литра, автомат, бензин. Хочется к хорошему «дяде Васе» в Москве попасть в сервис — нужны грамотный электрик и спец по моторам. На тему: Прокатиться на Genesis Hyundai рассказала о новинках для… Hyundai выпустит новый кроссовер Премьера нового седана Hyundai Solaris… Hyundai поднялась на 13 позиций Вопрос решен Помечена как спам Сообщение от SergioK (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 09.04.2017 00:35 10 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Андрей +79037363542 Пароль «Я от Асланяна» Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1705) Ответ на 09.04.2017 01:20 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page