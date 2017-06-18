Сергей, очень нужна Ваша помощь! У мен Volvo XC60 (дизель 2.4), как Вы мне и советовали.)

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Доброго времени суток! Я искренне прошу просчения, что буду несколько э-э-э, не совсем галантным, и тем не менее. Алена, тот человек, который посоветовал купить в России автомобиль с дизельным двигателе относиться либо к когорте «Дебил, причем полный», либо форсит какую — то марку.

Дело в том, что на нашем дизельном топливе живут далеко не все двигатели, но это пол беды, основная же проблема заключаеться в том, что посоветовавший дизель человек в догонку как минимум должен был сказать, какое топливо (а их пять), на каких АЗС его искать и на какие пункты в пассопрте топлива на АЗС нужно смотреть перед заливкой его в бак. Да, Я согласен, что это долго и муторно, зато если купить автомобиль с хорошим дизельным мотором, то этот мотор проживет от 300 000 км., причем ИМЕННО «ОТ» а не «ДО». Ну да ладно.

Давайте ситуацию разберем.

Ошибка по коробке совершенно не означает, что коробка труп. У таких коробок переодически мозги клинит, поэтому тупо выключаете двигатель и запускаете его. Если ошибка продолжает гореть, тогда едете к диллеру, берете его за ворот и заставляете подробно, человеческим языком сказать че по коробке не так и как это можно забороть. Либо, без нервотрепки сразу едите от сюда: http://www.gearmatic.ru/ . Там народ грамотный, адекватный не жадный.

Теперь, что касаеться ошибки по катализатору. Дело в том, что в регистраторе ошибок блока управления двигателем есть два блока. Первый загораеться тогда, когда появляеться неисправность которая опасна и для автомобиля и в первую очередь для Вас. Второй блок — он как бы накопительный, тоесть если неисправноть произошла один раз и больше не повторялась, то на приборке ничего не загориться. А вот если таких неисправностей появлялось много раз, то тогда загораяться приборка. Видимо, диллер несколько неточно высказался.

Что делать? Ну, первое, это как раз таки узнать код ошибки и че он значит. Да, должны сказать. Второе — да, диллер прав — нужно вытащить форсунки и промыть их на стенде. И третье — слить из системы (а не только из бака) топливо и устроить рай для пиромоньяков типа меня ))) Шутка — как — нибудь его утилизаровать. Купить канистру и съездиить на АЗС «Лукойл» и купить топливо, которое называеться «ЭКТО Дизель», а не просто дизель. Литров 10 хватит. Затем, дождаться ночи (когда МКАД более или менее разгружаеться) и навернуть кружок — другой со скоростью более 90 км./ч. и частотой вращения коленвала от 2 500 до 3 000 об./мин. В «Sport» коробку переведите или в ручной режим. Для чего это. А все дело в том, что от ежедневной толкучки дизель (особенно если это не ЭКТО например)сгорает непололностью и выбрасывает в катализатор много сажи, которая накапливаеться и в катализаторе и в сажевом фильтре (при наличии) и вот чтобы выжечь эту сажу нужно много горячих выхлопных газов.

Что же до юристов и экспертов, то это, извините, не более чем сотрясание воздуха, поскольку когда автомобиль амологировали под условия РФ, в него естественно залили топливо, соответствующего DIN EN 590 (EUR 5), но фишка в том, что вышеозвученный стандарт на всем пространстве Таможенного Союза это так. для проформы, поскольку европейские стандарты в этом союзе не действуют и в такой ситуации диллер будет заведомо прав.

Вобщем пока так. Если ошибка не будет больше появляться — ну и отлично, а вот если будет, то… Дело в том, что меня на этом ресурсе крайне ненавидят его создатели, поэтому найдите меня на ресурсе zr.ru ->весь сайт-> старый форум. Вот там и поговорим.

Но если честно, от себя, то советую Вам распрощаться с этим автомобилем и, если хотите дизельный автомобиль, то купить автомобили, у которых стоят двигатели от ЛУЧЬШИХ производителей этих двигателей, тоесть FORD, Peugeot, Citroen, Range/Land Rover, Audi, Skoda, VW., поскольку проблем XC 60 доставит много и решение их — очень дороге хотябы с точки зрения потраченных нервов.

На сегодня как — то так.