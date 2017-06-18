Сергей, очень нужна Ваша помощь! У мен Volvo XC60 (дизель 2.4), как Вы мне и советовали.) Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSСергей, очень нужна Ваша помощь! У мен Volvo XC60 (дизель 2.4), как Вы мне и советовали.) Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 (Мы с Вами уже общались в эфире.) Пробег 21 000 км. На 17 000 прошла ТО 8 мая. Все было поменяно, что предписано в Volvo Обухов, где и покупалась. Никаких предписаний не было. Сказали, что все отлично. 13 июня, при старте, дернулась коробка и загорелось сообщение «коробка передач требует обслуживания». Я перевела рычаг из Drive в Parking и сообщение исчезло. Затем перевела обратно в Drive и машина поехала без «дерготни». Вечером того же дня, в пробке, опять машина дернулась при старте. Я позвонила официальному дилеру Обухов. Они сказали, что необходимо приехать на диагностику. Сегодня я пригнала машину в Обухов (Киевское ш.). Мне сказали, что скорее всего, необходимо перепрошить коробку и что после диагностики они перезвонят. Перезвонили они спустя 5 часов и сказали, что проблема не в коробке, а в катализаторе выхлопных газов и что необходимо провести экспертизу топлива и если оно не соответствует euro-5, то катализатор меняется за мой счет.) На это я сказала, что приеду только с юристом и своим экспертом. После этого они мне перезвонили через час сами и сказали, что на момент первого звонка у них подвис компьютер и они смогли только увидеть проблему с катализатором.) А сейчас, когда якобы компьютер у них «отвис», они увидели, что 3000 км назад у меня загорался «check in» и экспертизу делать теперь бесполезно, т.к. на тот момент в автомобиле было другое топливо.)) Теперь они заявляют, что это точно не гарантийный случай, и что шведы откажут в ремонте по гарантии, т.к. они теперь видят, что 3000 км назад у меня загорался «check in» и я не обратилась в сервис. Как Вы сами понимаете, при моем отношении к volvo, я никак не смогла бы не заметить появление «check in», да еще и кататься не замечая ее 3000 км!) Это просто какая то хакерская наглость по взлому и подмене реальных данных или просто шантаж со стороны работников сервиса! Сейчас у них новое предложение: они сольют мне все топливо из бака, промоет форсунки за мой счет и после этого отправят меня покататься.) Если проблема повториться, тогда — замена катализатора 100% за мой счет. Подскажите пожалуйста, что делать в такой ситуации? С Уважением, Алена на Volvo.) На тему: Вольво Россия, видимо,… Как долго живет вольвовский… Volvo раскрывает подробности о… Заворачиваем дело судебное… История про новый двигатель Volvo T5 Помечена как спам Сообщение от Алена (Вопросы: 4, Ответы: 2) Ответ на 18.06.2017 20:00 15 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Доброго времени суток! Я искренне прошу просчения, что буду несколько э-э-э, не совсем галантным, и тем не менее. Алена, тот человек, который посоветовал купить в России автомобиль с дизельным двигателе относиться либо к когорте «Дебил, причем полный», либо форсит какую — то марку. Дело в том, что на нашем дизельном топливе живут далеко не все двигатели, но это пол беды, основная же проблема заключаеться в том, что посоветовавший дизель человек в догонку как минимум должен был сказать, какое топливо (а их пять), на каких АЗС его искать и на какие пункты в пассопрте топлива на АЗС нужно смотреть перед заливкой его в бак. Да, Я согласен, что это долго и муторно, зато если купить автомобиль с хорошим дизельным мотором, то этот мотор проживет от 300 000 км., причем ИМЕННО «ОТ» а не «ДО». Ну да ладно. Давайте ситуацию разберем. Ошибка по коробке совершенно не означает, что коробка труп. У таких коробок переодически мозги клинит, поэтому тупо выключаете двигатель и запускаете его. Если ошибка продолжает гореть, тогда едете к диллеру, берете его за ворот и заставляете подробно, человеческим языком сказать че по коробке не так и как это можно забороть. Либо, без нервотрепки сразу едите от сюда: http://www.gearmatic.ru/. Там народ грамотный, адекватный не жадный. Теперь, что касаеться ошибки по катализатору. Дело в том, что в регистраторе ошибок блока управления двигателем есть два блока. Первый загораеться тогда, когда появляеться неисправность которая опасна и для автомобиля и в первую очередь для Вас. Второй блок — он как бы накопительный, тоесть если неисправноть произошла один раз и больше не повторялась, то на приборке ничего не загориться. А вот если таких неисправностей появлялось много раз, то тогда загораяться приборка. Видимо, диллер несколько неточно высказался. Что делать? Ну, первое, это как раз таки узнать код ошибки и че он значит. Да, должны сказать. Второе — да, диллер прав — нужно вытащить форсунки и промыть их на стенде. И третье — слить из системы (а не только из бака) топливо и устроить рай для пиромоньяков типа меня ))) Шутка — как — нибудь его утилизаровать. Купить канистру и съездиить на АЗС «Лукойл» и купить топливо, которое называеться «ЭКТО Дизель», а не просто дизель. Литров 10 хватит. Затем, дождаться ночи (когда МКАД более или менее разгружаеться) и навернуть кружок — другой со скоростью более 90 км./ч. и частотой вращения коленвала от 2 500 до 3 000 об./мин. В «Sport» коробку переведите или в ручной режим. Для чего это. А все дело в том, что от ежедневной толкучки дизель (особенно если это не ЭКТО например)сгорает непололностью и выбрасывает в катализатор много сажи, которая накапливаеться и в катализаторе и в сажевом фильтре (при наличии) и вот чтобы выжечь эту сажу нужно много горячих выхлопных газов. Что же до юристов и экспертов, то это, извините, не более чем сотрясание воздуха, поскольку когда автомобиль амологировали под условия РФ, в него естественно залили топливо, соответствующего DIN EN 590 (EUR 5), но фишка в том, что вышеозвученный стандарт на всем пространстве Таможенного Союза это так. для проформы, поскольку европейские стандарты в этом союзе не действуют и в такой ситуации диллер будет заведомо прав. Вобщем пока так. Если ошибка не будет больше появляться — ну и отлично, а вот если будет, то… Дело в том, что меня на этом ресурсе крайне ненавидят его создатели, поэтому найдите меня на ресурсе zr.ru ->весь сайт-> старый форум. Вот там и поговорим. Но если честно, от себя, то советую Вам распрощаться с этим автомобилем и, если хотите дизельный автомобиль, то купить автомобили, у которых стоят двигатели от ЛУЧЬШИХ производителей этих двигателей, тоесть FORD, Peugeot, Citroen, Range/Land Rover, Audi, Skoda, VW., поскольку проблем XC 60 доставит много и решение их — очень дороге хотябы с точки зрения потраченных нервов. На сегодня как — то так. Помечен как спам Сообщение от Sawage_____Garden (Вопросы: 0, Ответы: 4) Ответ на 19.06.2017 02:19 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page