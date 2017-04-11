Сдача экзаменов на получение категории «В»

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Раньше можно было, имея права на категорию С, прийти и сдать экзамены на категорию В. Сейчас такое возможно? Обучался и получил С аж в 1983 году.

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Сообщение от preluk (Вопросы: 5, Ответы: 1)
Ответ на 11.04.2017 18:01
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Private answer

Самоподготовка запрещена, сдавать можно только после автошколы. Единственное послабление — можно получить скидку в автошколе, т.к. вам не надо проходить теоретический курс, в остальном всё как с нуля: школьный экзамен, экзамен в ГАИ. Сам имею кат.В, учусь на А. Будите получать мед справку, смотрите чтобы отметили все нужные категории В,С и все промежуточные. Ещё права должны быть действительными и регистрация должна быть на портале гос услуг(так они приучают к электронным гос услугам).

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Сообщение от serg_s_vyatki (Вопросы: 5, Ответы: 231)
Ответ на 11.04.2017 22:03
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