Сдача экзаменов на получение категории «В» Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSСдача экзаменов на получение категории "В" Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Раньше можно было, имея права на категорию С, прийти и сдать экзамены на категорию В. Сейчас такое возможно? Обучался и получил С аж в 1983 году. На тему: Чему бы ни учить — лишь бы не… Права без ГИБДД Минздрав РФ: возраст получения… И снова ОСАГО Права могут начать выдавать с 16… Помечена как спам Сообщение от preluk (Вопросы: 5, Ответы: 1) Ответ на 11.04.2017 18:01 12 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Самоподготовка запрещена, сдавать можно только после автошколы. Единственное послабление — можно получить скидку в автошколе, т.к. вам не надо проходить теоретический курс, в остальном всё как с нуля: школьный экзамен, экзамен в ГАИ. Сам имею кат.В, учусь на А. Будите получать мед справку, смотрите чтобы отметили все нужные категории В,С и все промежуточные. Ещё права должны быть действительными и регистрация должна быть на портале гос услуг(так они приучают к электронным гос услугам). Помечен как спам Сообщение от serg_s_vyatki (Вопросы: 5, Ответы: 231) Ответ на 11.04.2017 22:03 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page