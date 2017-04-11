Сдача экзаменов на получение категории «В»

Private answer Самоподготовка запрещена, сдавать можно только после автошколы. Единственное послабление — можно получить скидку в автошколе, т.к. вам не надо проходить теоретический курс, в остальном всё как с нуля: школьный экзамен, экзамен в ГАИ. Сам имею кат.В, учусь на А. Будите получать мед справку, смотрите чтобы отметили все нужные категории В,С и все промежуточные. Ещё права должны быть действительными и регистрация должна быть на портале гос услуг(так они приучают к электронным гос услугам). Помечен как спам