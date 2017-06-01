Саньенг Актион Нью 2015 г.в., бензин, автомат

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Заправляясь 92-м вы ничего не сэкономите. Сэкономите 5% (50 руб от полного бака) и на эти же 5% у Вас вырастет расход — придётся чаще ездить на заправку. Средний чек уменьшится, а количество чеков увеличится. Экономия — это самообман.

Сэкономить можно, если ездить ооочень спокойно, ооочень плавно, неторопясь, пристроясь сзади к камазу и нюхая его выхлопные газы.

Масло — вопрос религиозный. Я верю, что надо всю жизнь заправлять одно и тоже масло. Если вам с самого начала официальный дилер лил Мобил — значит мобил. Если лукойл — значит лукойл. Чтобы не портить анамнез. Когда будете капиталить мотор — мастер вам расскажет и наглядно покажет насколько данная марка масла хорошая и стоит ли её применять в будущем.

Мешая разные марки масла вы портите клиническую картину. Это как не закончив курс лечения, начинать принимать другие антибиотики.