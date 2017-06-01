Саньенг Актион Нью 2015 г.в., бензин, автомат Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSСаньенг Актион Нью 2015 г.в., бензин, автомат Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Сергей Степанович, прошу Вашего совета. Закончилась дилерская гарантия. Посоветуйте, какой бренд масла и с какой вязкостью заливать при ТО. Сервис советует Мобил или масло для мерседеса, подскажите пожайлуста конкретное название. И еще очень важный для меня вопрос, связанный с экономией — можно ли заправляться 92-м бензином на заправках известных брендов без ущерба для двигателя (по технической документации рекомендуется АИ-95). Заранее благодарен. На тему: А наши масла как? Поменять ли масло? Как долго будут прятать… Вольво Россия, видимо,… Перепутала топливо… Помечена как спам Сообщение от кондор (Вопросы: 5, Ответы: 2) Ответ на 01.06.2017 15:24 13 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Заправляясь 92-м вы ничего не сэкономите. Сэкономите 5% (50 руб от полного бака) и на эти же 5% у Вас вырастет расход — придётся чаще ездить на заправку. Средний чек уменьшится, а количество чеков увеличится. Экономия — это самообман. Сэкономить можно, если ездить ооочень спокойно, ооочень плавно, неторопясь, пристроясь сзади к камазу и нюхая его выхлопные газы. Масло — вопрос религиозный. Я верю, что надо всю жизнь заправлять одно и тоже масло. Если вам с самого начала официальный дилер лил Мобил — значит мобил. Если лукойл — значит лукойл. Чтобы не портить анамнез. Когда будете капиталить мотор — мастер вам расскажет и наглядно покажет насколько данная марка масла хорошая и стоит ли её применять в будущем. Мешая разные марки масла вы портите клиническую картину. Это как не закончив курс лечения, начинать принимать другие антибиотики. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 27, Ответы: 556) Ответ на 01.06.2017 15:56 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page