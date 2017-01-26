RX-350 2010 года, пробег 76000. После очередного ТО расход топлива увеличился на 1,5-2 литра. Стоит ли беспокоиться? Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSRX-350 2010 года, пробег 76000. После очередного ТО расход топлива увеличился на 1,5-2 литра. Стоит ли беспокоиться? Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 RX-350 2010 года, пробег 76000. После очередного ТО расход топлива увеличился на 1,5-2 литра. Стоит ли беспокоиться? Какие возможные причины? На тему: Самые экономичные авто на… Реальный расход Чистосердечное признание Audi выпустит экономичный… Ford выпустил Focus на газу Помечена как спам Сообщение от pisk (Вопросы: 2, Ответы: 0) Ответ на 26.01.2017 16:07 86 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Конечно стоит. Но сначала необходимо понять способ Вашего измерения расхода топлива. Если это бортовой компьютер, то это не исчерпывающая информация. Например, могло быть так: замена свечей, чистка дроссельной заслонки, сброс ошибок (снятие клеммы с аккумулятора). И тогда блок управления двигателем начал жизнь как бы с нуля, забыл предыдущие свои параметры, набивает сейчас новые таблицы, кратковременные и долговременные коррекции и тд. Короче, нужна доп. инфа. Помечен как спам Сообщение от Александр Мируха (Вопросы: 1, Ответы: 31) Ответ на 27.01.2017 00:23 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Самое первое и простое проверить не греются ли колеса после пробной поездки без резких торможений. Один из вариантов — если давно не меняли тормозные колодки и редко пользовались автомобилем, а теперь заменили, то зеркало поршней в тормозных суппортах могла поразить коррозия, которая теперь мешает их свободному перемещению. Помечен как спам Сообщение от Alexandr Rodionov (Вопросы: 0, Ответы: 21) Ответ на 27.01.2017 13:53 Тёзка, самое первое — понять правильно ли наш вопрошающий понял, что у него расход топлива увеличился, что ему это не показалось. (Александр Мируха at 28.01.2017 13:28) Кто бы возражал, а я — пожалуйста. (Alexandr Rodionov at 28.01.2017 14:18) ▲ 0 ▼ ✔ Private answer А может банально стало холоднее и прогревать мотор стали дольше! Помечен как спам Сообщение от Рубен Соснин (Вопросы: 6, Ответы: 21) Ответ на 30.01.2017 18:41 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page