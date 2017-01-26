RX-350 2010 года, пробег 76000. После очередного ТО расход топлива увеличился на 1,5-2 литра. Стоит ли беспокоиться?

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RX-350 2010 года, пробег 76000. После очередного ТО расход топлива увеличился на 1,5-2 литра. Стоит ли беспокоиться? Какие возможные причины?

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Сообщение от pisk (Вопросы: 2, Ответы: 0)
Ответ на 26.01.2017 16:07
86 просмотров

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Конечно стоит. Но сначала необходимо понять способ Вашего измерения расхода топлива. Если это бортовой компьютер, то это не исчерпывающая информация. Например, могло быть так: замена свечей, чистка дроссельной заслонки, сброс ошибок (снятие клеммы с аккумулятора). И тогда блок управления двигателем начал жизнь как бы с нуля, забыл предыдущие свои параметры, набивает сейчас новые таблицы, кратковременные и долговременные коррекции и тд. Короче, нужна доп. инфа.

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Сообщение от Александр Мируха (Вопросы: 1, Ответы: 31)
Ответ на 27.01.2017 00:23
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Самое первое и простое проверить не греются ли колеса после пробной поездки без резких торможений. Один из вариантов — если давно не меняли тормозные колодки и редко пользовались автомобилем, а теперь заменили, то зеркало поршней в тормозных суппортах могла поразить коррозия, которая теперь мешает их свободному перемещению.

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Сообщение от Alexandr Rodionov (Вопросы: 0, Ответы: 21)
Ответ на 27.01.2017 13:53

Тёзка, самое первое — понять правильно ли наш вопрошающий понял, что у него расход топлива увеличился, что ему это не показалось.

(Александр Мируха at 28.01.2017 13:28)

Кто бы возражал, а я — пожалуйста.

(Alexandr Rodionov at 28.01.2017 14:18)
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А может банально стало холоднее и прогревать мотор стали дольше!

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Сообщение от Рубен Соснин (Вопросы: 6, Ответы: 21)
Ответ на 30.01.2017 18:41
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