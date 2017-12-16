Рено Дастер. Когда менять масло в коробке, раздатке, мостах?

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Добрый день!
У меня Рено Дастер, 2.0 МКП, 4WD, 2015 рестайлинг. Пробег 55 000 км. Подскажите, пжлста, когда нужно менять масло в коробке, раздатке, мостах?

На тему:
Вопрос решен
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Сообщение от Камиль Ялышев (Вопросы: 4, Ответы: 1)
Ответ на 16.12.2017 11:01
11 просмотров

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Private answer

Доброго времени суток. Если не указано иное – то раз в 60 тысяч.

Помечен как спам
Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 340)
Ответ на 16.12.2017 11:05

Спасибо!

(Камиль Ялышев at 16.12.2017 12:08)
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