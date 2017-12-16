Рено Дастер. Когда менять масло в коробке, раздатке, мостах? Вопросы и ответы от экспертов AMSRUS[Вопрос решен] Рено Дастер. Когда менять масло в коробке, раздатке, мостах? Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Добрый день! У меня Рено Дастер, 2.0 МКП, 4WD, 2015 рестайлинг. Пробег 55 000 км. Подскажите, пжлста, когда нужно менять масло в коробке, раздатке, мостах? На тему: Массовое ДТП в Подмосковье А наши масла как? Renault Sandero поступит в продажу в 2019 году Можно ли брать пиццевозку? Я начинал свою автомобильную деятельность рано и в… Вопрос решен Помечена как спам Сообщение от Камиль Ялышев (Вопросы: 4, Ответы: 1) Ответ на 16.12.2017 11:01 11 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Доброго времени суток. Если не указано иное – то раз в 60 тысяч. Помечен как спам Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 340) Ответ на 16.12.2017 11:05 Спасибо! (Камиль Ялышев at 16.12.2017 12:08) « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page