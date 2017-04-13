Рено Дастер 2.0 2013г 135лс бензиновый масло elf 5w40.Какую медесодержащую присадку к маслу рекомендуют эксперты, для продления жизни двигателя

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  • Рено Дастер 2.0 2013г 135лс бензиновый масло elf 5w40.Какую медесодержащую присадку к маслу рекомендуют эксперты, для продления жизни двигателя
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Ссылаюсь на интервью С Асланяна с экспертом Сергеем Михайловичем Мамыкиным

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Сообщение от фазерей (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 13.04.2017 16:15
30 просмотров

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Private answer

Ну все, потекло говно по трубам…
Доброго времени суток, советую почитать — http://amsrus.ru/answers/zdravstvujte-eksperty-proslushal-per/ А дальше решайте сами, нужна ли Вам медь в движке или нет.

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Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 274)
Ответ на 13.04.2017 16:46
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