Renault Duster и Nissan Terrano

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Здравствуйте!
Renault Duster и Nissan Terrano это разные автомобили, или же разница только в паре рюшечек?

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Сообщение от vndmitriev (Вопросы: 3, Ответы: 0)
Ответ на 22.12.2016 19:10
26 просмотров

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Это одна и та же машина. Даже пары различий не найти…

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1474)
Ответ на 22.12.2016 22:11
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