Renault Duster и Nissan Terrano Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSRenault Duster и Nissan Terrano Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте! Renault Duster и Nissan Terrano это разные автомобили, или же разница только в паре рюшечек? На тему: Новый Duster – новая платформа Renault приостановила производство… Начался прием заказов на… Renault получит моторы Lada Лидеры в сегменте SUV Помечена как спам Сообщение от vndmitriev (Вопросы: 3, Ответы: 0) Ответ на 22.12.2016 19:10 26 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Это одна и та же машина. Даже пары различий не найти… Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1474) Ответ на 22.12.2016 22:11 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page