Ремонт Seat Leon 2014

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Сергей, добрый день

Seat leon mk3, 1.8 (180 сил) МТ, появилась ошибка — неисправность системы контроля отработавших газов, пробег 55000, что может стоять за этой ошибкой, смерть катализатора? И к кому посоветуете обратится (своим ходом ехать можно) ?

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Сообщение от fanatik-ska (Вопросы: 4, Ответы: 31)
Ответ на 10.06.2017 22:52
8 просмотров

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Помечен как спам
Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1801)
Ответ на 10.06.2017 23:42
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