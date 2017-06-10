Ремонт Seat Leon 2014 Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSРемонт Seat Leon 2014 Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Сергей, добрый день Seat leon mk3, 1.8 (180 сил) МТ, появилась ошибка — неисправность системы контроля отработавших газов, пробег 55000, что может стоять за этой ошибкой, смерть катализатора? И к кому посоветуете обратится (своим ходом ехать можно) ? На тему: SEAT «прокачает» Leon Cupra 300-сильный SEAT Ateca Cupra появится в 2017 Seat привезет в Париж свой первый… Seat выпустит ретро-концепт 600 BMS Мэрия Москвы проваливает и… Помечена как спам Сообщение от fanatik-ska (Вопросы: 4, Ответы: 31) Ответ на 10.06.2017 22:52 8 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Андрей +79037260335, пароль «Я от Асланяна» Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1801) Ответ на 10.06.2017 23:42 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page