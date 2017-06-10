Ремонт Seat Leon 2014

Сергей, добрый день

Seat leon mk3, 1.8 (180 сил) МТ, появилась ошибка — неисправность системы контроля отработавших газов, пробег 55000, что может стоять за этой ошибкой, смерть катализатора? И к кому посоветуете обратится (своим ходом ехать можно) ?