Регулировка дроссельной заслонки Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSРегулировка дроссельной заслонки Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Добрый день, автомобиль chevrolet cruze 1.4 turbo 2014 года пробег 36000 км, загорелся check engine, в сервисе сказали что надо чистить дроссельную заслонку. Почистить дроссель я могу сам. Вопрос: надо ли после снятия/установки дросселя производить регулировку положения заслонки с помощью подключаемого компьютера? Спасибо. На тему: В России отзывают Chevrolet Cruze и Orlando Дизельная модификация Chevrolet Cruze… Chevrolet будет производить… Размышления о грустном на фоне… Chevrolet Equinox появится в продаже в… Помечена как спам Сообщение от MBAY (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 14.06.2017 02:47 25 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Доброго! Не знаю как на cruze на Micra K12 я адаптировал по алгоритму: вкл. зажигание; в течение 5 сек. давить на газ 5 раз и т.д. Наверняка такое есть и для chevrolet. В данном случае комп не нужен. Помечен как спам Сообщение от varevo (Вопросы: 7, Ответы: 13) Ответ на 14.06.2017 16:23 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page