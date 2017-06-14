Регулировка дроссельной заслонки

Private answer Доброго!

Не знаю как на cruze на Micra K12 я адаптировал по алгоритму: вкл. зажигание; в течение 5 сек. давить на газ 5 раз и т.д. Наверняка такое есть и для chevrolet. В данном случае комп не нужен. Помечен как спам