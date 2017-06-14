Регулировка дроссельной заслонки

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Добрый день, автомобиль chevrolet cruze 1.4 turbo 2014 года пробег 36000 км, загорелся check engine, в сервисе сказали что надо чистить дроссельную заслонку. Почистить дроссель я могу сам. Вопрос: надо ли после снятия/установки дросселя производить регулировку положения заслонки с помощью подключаемого компьютера? Спасибо.

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Сообщение от MBAY (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 14.06.2017 02:47
25 просмотров

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Private answer

Доброго!
Не знаю как на cruze на Micra K12 я адаптировал по алгоритму: вкл. зажигание; в течение 5 сек. давить на газ 5 раз и т.д. Наверняка такое есть и для chevrolet. В данном случае комп не нужен.

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Сообщение от varevo (Вопросы: 7, Ответы: 13)
Ответ на 14.06.2017 16:23
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