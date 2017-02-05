Развейте миф

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Здравствуйте, вроде бы банальный вопрос в каком диапазоне оборотов бензинового инжекторного двигателя следует переключать передачи? споров очень много,а в инструкции по эксплуатации толком ничего конкретно не указано, одни едут на 5 передаче со скоростью 50 км\ч, другие крутят мотор до отсечки, так например на хенде солярис бортовой компьютер уже просит при 2000-2500 об. переключить на повышенную передачу, так скажите пожалуйста все же в каком диапазоне следует переключатся,скажем так золотая середина между расходом топлива, достаточным давлением масла и износом двигателя.

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Сообщение от Евгений953 (Вопросы: 8, Ответы: 3)
Ответ на 05.02.2017 09:56
44 просмотров

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Private answer

Если надо сберечь все сразу, то оставшуюся жизнь лучше всего ездить не выше 90км/ч и не больше 2000 об/мин. Помимо этого придется избегать пробок и больших городов, отдав предпочтение трассам и междугороднему сообщению. Если подобная паранойя не входит в планы, тогда подойдут все возможные сценарии: крутить до отсечки, тошнить на повышенной, рвать с места, осаживать, ложиться в дрейф. В результате получится золотая середина.

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1554)
Ответ на 05.02.2017 15:46
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