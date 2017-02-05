Развейте миф Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSРазвейте миф Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ -1 ▼ ♥ 0 Здравствуйте, вроде бы банальный вопрос в каком диапазоне оборотов бензинового инжекторного двигателя следует переключать передачи? споров очень много,а в инструкции по эксплуатации толком ничего конкретно не указано, одни едут на 5 передаче со скоростью 50 км\ч, другие крутят мотор до отсечки, так например на хенде солярис бортовой компьютер уже просит при 2000-2500 об. переключить на повышенную передачу, так скажите пожалуйста все же в каком диапазоне следует переключатся,скажем так золотая середина между расходом топлива, достаточным давлением масла и износом двигателя. На тему: Toyota представила новый… Infiniti пообещала революционный… Двигатель Infiniti получил награду… Необычный троллейбус появился в… Сборка двигателя Mercedes AMG 63 Помечена как спам Сообщение от Евгений953 (Вопросы: 8, Ответы: 3) Ответ на 05.02.2017 09:56 44 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Если надо сберечь все сразу, то оставшуюся жизнь лучше всего ездить не выше 90км/ч и не больше 2000 об/мин. Помимо этого придется избегать пробок и больших городов, отдав предпочтение трассам и междугороднему сообщению. Если подобная паранойя не входит в планы, тогда подойдут все возможные сценарии: крутить до отсечки, тошнить на повышенной, рвать с места, осаживать, ложиться в дрейф. В результате получится золотая середина. Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1554) Ответ на 05.02.2017 15:46 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page