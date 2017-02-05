Развейте миф

Здравствуйте, вроде бы банальный вопрос в каком диапазоне оборотов бензинового инжекторного двигателя следует переключать передачи? споров очень много,а в инструкции по эксплуатации толком ничего конкретно не указано, одни едут на 5 передаче со скоростью 50 км\ч, другие крутят мотор до отсечки, так например на хенде солярис бортовой компьютер уже просит при 2000-2500 об. переключить на повышенную передачу, так скажите пожалуйста все же в каком диапазоне следует переключатся,скажем так золотая середина между расходом топлива, достаточным давлением масла и износом двигателя.