Ravon R4 (бывший Chevy Cobalt) — где подвох?

Private answer

Доброго времени суток. Не стоит разбираться в том, в чем разобраться в принципе невозможно, а именно алгоритмах работы российского авторынка, поскольку это единственный рынок в мире, где самые паршивые качества и характеристики того или иного автомобиля преподносяться как самые лучьшие качества.

Ravon — это тот же Cobalt, их даже на одном заводе делают. Единственное чем о Кобальта отличаеться, так это экономией на всяких там подкрылках, резиночках и т.д. В остальном — неприхотливый и достаточно долгоиграющий автомобиль.

А вот с запчастями могут возникнуть некоторые трудности. Chevrolet с нашего рынка ушел, поэтому Оригинала не будет, будут либо подделки либо совместимые запчасти, в качестве которых нужно еще и поразбираться. В смысле какого бренда лучьше ту или иную запцацку купить. Хотя, если, скажем, до Минска Вам недалеко — там Chevrolet есть.

Ну как — тот так.