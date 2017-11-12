Ravon R4 (бывший Chevy Cobalt) — где подвох? Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSRavon R4 (бывший Chevy Cobalt) - где подвох? Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 В результате кратковременного помутнения ума, вызванного обидой, нанесенной дилером Рено, стал за 539 тысяч рублей владельцем нового Ravon R4 в комплектации «всё, кроме противотуманок». Быстро понял, что совершил глупость и машина абсолютно неликвидная на вторичном рынке, но за неделю «притирки» понял, что это лучше того Сандеро, который чуть не купил. Коробка вообще мне напомнила любимого некогда праворукого второго Марка… Вопрос: в чем подвох? Почему эти машины никому не нужны? С чем проблемы — с надежностью, запчастями, ресурсом? Это все-таки должна быть многим известная машина, Кобальт у нас с вполне себе 13 года продавался… На тему: Во второй половине ноября цены изменились у 9 брендов Названы самые дешевые автомобили России В России может появиться завод по выпуску Ravon Ravon подорожал Недорогие внедорожники Помечена как спам Сообщение от Артем Вес-н (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 12.11.2017 18:49 47 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Доброго времени суток. Не стоит разбираться в том, в чем разобраться в принципе невозможно, а именно алгоритмах работы российского авторынка, поскольку это единственный рынок в мире, где самые паршивые качества и характеристики того или иного автомобиля преподносяться как самые лучьшие качества. Ravon — это тот же Cobalt, их даже на одном заводе делают. Единственное чем о Кобальта отличаеться, так это экономией на всяких там подкрылках, резиночках и т.д. В остальном — неприхотливый и достаточно долгоиграющий автомобиль. А вот с запчастями могут возникнуть некоторые трудности. Chevrolet с нашего рынка ушел, поэтому Оригинала не будет, будут либо подделки либо совместимые запчасти, в качестве которых нужно еще и поразбираться. В смысле какого бренда лучьше ту или иную запцацку купить. Хотя, если, скажем, до Минска Вам недалеко — там Chevrolet есть. Ну как — тот так. Помечен как спам Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 282) Ответ на 13.11.2017 13:28 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page