Ravon R4 (бывший Chevy Cobalt) — где подвох?

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В результате кратковременного помутнения ума, вызванного обидой, нанесенной дилером Рено, стал за 539 тысяч рублей владельцем нового Ravon R4 в комплектации «всё, кроме противотуманок». Быстро понял, что совершил глупость и машина абсолютно неликвидная на вторичном рынке, но за неделю «притирки» понял, что это лучше того Сандеро, который чуть не купил. Коробка вообще мне напомнила любимого некогда праворукого второго Марка…

Вопрос: в чем подвох? Почему эти машины никому не нужны? С чем проблемы — с надежностью, запчастями, ресурсом? Это все-таки должна быть многим известная машина, Кобальт у нас с вполне себе 13 года продавался…

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Сообщение от Артем Вес-н (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 12.11.2017 18:49
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Private answer

Доброго времени суток. Не стоит разбираться в том, в чем разобраться в принципе невозможно, а именно алгоритмах работы российского авторынка, поскольку это единственный рынок в мире, где самые паршивые качества и характеристики того или иного автомобиля преподносяться как самые лучьшие качества.

Ravon — это тот же Cobalt, их даже на одном заводе делают. Единственное чем о Кобальта отличаеться, так это экономией на всяких там подкрылках, резиночках и т.д. В остальном — неприхотливый и достаточно долгоиграющий автомобиль.

А вот с запчастями могут возникнуть некоторые трудности. Chevrolet с нашего рынка ушел, поэтому Оригинала не будет, будут либо подделки либо совместимые запчасти, в качестве которых нужно еще и поразбираться. В смысле какого бренда лучьше ту или иную запцацку купить. Хотя, если, скажем, до Минска Вам недалеко — там Chevrolet есть.

Ну как — тот так.

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Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 282)
Ответ на 13.11.2017 13:28
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