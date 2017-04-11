Ravon nexia R3: стоит покупать или нет?

Private answer В пользу Ravon nexia R3 говорит то, что он будет новый из салона. Т.е. сюрпризов женщине с ребенком подкинет заведомо меньше, чем Polo из такси. PoloSedan покупают на последние деньги. Он не бывает третьим в семье олигарха. Поэтому его не продают потому, что надоел. Его продают потому, что сломали и не могут починить или после такси… Помечен как спам