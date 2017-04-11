Ravon nexia R3: стоит покупать или нет? Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSRavon nexia R3: стоит покупать или нет? Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Добрый день! Какое авто посоветуете: новый Ravon nexia R3 на механике в макс.комплектации или Б/у Vw polo sedan 2015 года (комфортлайн) с пробегом до 50 тыс.км на механике. Бюджет 500-550 т. Планируется покупка авто для женщины с ребенком. Сам езжу на VW polo 2015 года, все хорошие и плохие стороны данного автомобиля знаю, сам за б/у поло, но ограничен бюджет, поэтому в размышлениях. Заранее спасибо! Ирек, Москва. На тему: В Россию отправилась первая… Ravon подорожал Знакомьтесь: Ravon Nexia Новая Nexia: еще не продается, но… Daewoo Nexia уходит в историю Помечена как спам Сообщение от Sanderino (Вопросы: 1, Ответы: 1) Ответ на 11.04.2017 18:39 25 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer В пользу Ravon nexia R3 говорит то, что он будет новый из салона. Т.е. сюрпризов женщине с ребенком подкинет заведомо меньше, чем Polo из такси. PoloSedan покупают на последние деньги. Он не бывает третьим в семье олигарха. Поэтому его не продают потому, что надоел. Его продают потому, что сломали и не могут починить или после такси… Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1710) Ответ на 12.04.2017 00:26 Сергей, спасибо за ответ. А как же безопасность и надежность »нового» старого авео? если бы не результаты краш-тестов по авео, вообще не было бы вопросов, так как оснащение равона гораздо богаче. (Sanderino at 12.04.2017 00:32) « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page