Рассекретьте passat alltrack

Здравствуйте, Сергей и коллеги. Как всегда, низкий поклон за ваш труд. Тесно и холодно мне в октавии 2009 года. Эксплуатация ямальская, при -40 и ниже порой. Ищу универсал, лучше повыше клиренс. Наткнулся на passat alltrack. Но почему-то на вторичке увидел лишь 21 предложение на всю страну. Заслуживает ли эта модель внимание? Какие проблемные места? Пока про B7 вопрос. Новую брать не готов. Но удешевленный вариант allroad (хоть и с 4 motion вместо quattro), очень обещающе выглядит.