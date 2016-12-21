Рассекретьте passat alltrack Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSРассекретьте passat alltrack Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте, Сергей и коллеги. Как всегда, низкий поклон за ваш труд. Тесно и холодно мне в октавии 2009 года. Эксплуатация ямальская, при -40 и ниже порой. Ищу универсал, лучше повыше клиренс. Наткнулся на passat alltrack. Но почему-то на вторичке увидел лишь 21 предложение на всю страну. Заслуживает ли эта модель внимание? Какие проблемные места? Пока про B7 вопрос. Новую брать не готов. Но удешевленный вариант allroad (хоть и с 4 motion вместо quattro), очень обещающе выглядит. На тему: Volkswagen Passat становится доступнее Audi начинает год с двух мировых… Skoda Octavia обновится в 2017 году Веселенькие шоу-кары Audi предлагает дополнительный… Помечена как спам Сообщение от Юрий Чухачев (Вопросы: 1, Ответы: 1) Ответ на 21.12.2016 20:13 48 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Ну… это даже не модификация, а просто комплектация такая. Для красоты… К Ауди отношения не имеет. Они и на платформах разных, и по технике отличаются… Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1471) Ответ на 22.12.2016 00:33 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Ну а все-таки. Стоит ли данная машинка внимания? Помечен как спам Сообщение от Юрий Чухачев (Вопросы: 1, Ответы: 1) Ответ на 22.12.2016 11:40 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page