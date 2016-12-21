Рассекретьте passat alltrack

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Здравствуйте, Сергей и коллеги. Как всегда, низкий поклон за ваш труд. Тесно и холодно мне в октавии 2009 года. Эксплуатация ямальская, при -40 и ниже порой. Ищу универсал, лучше повыше клиренс. Наткнулся на passat alltrack. Но почему-то на вторичке увидел лишь 21 предложение на всю страну. Заслуживает ли эта модель внимание? Какие проблемные места? Пока про B7 вопрос. Новую брать не готов. Но удешевленный вариант allroad (хоть и с 4 motion вместо quattro), очень обещающе выглядит.

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Сообщение от Юрий Чухачев (Вопросы: 1, Ответы: 1)
Ответ на 21.12.2016 20:13
48 просмотров

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Ну… это даже не модификация, а просто комплектация такая. Для красоты… К Ауди отношения не имеет. Они и на платформах разных, и по технике отличаются…

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1471)
Ответ на 22.12.2016 00:33
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Ну а все-таки. Стоит ли данная машинка внимания?

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Сообщение от Юрий Чухачев (Вопросы: 1, Ответы: 1)
Ответ на 22.12.2016 11:40
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