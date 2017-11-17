Q5 2014 сервис

Добрый день,

Посоветуйте куда пойти с Q52014,

Чтобы уже поменяли как-то по человечески фильтры воздушные или нашаманили ещё что-то. Тряпками воняет в салоне как только кнопочку нажимаю — циркуляция внутри.

Уже офиц дилеру тому что на алтуфьево 100 раз говорил. Уже и чистили стоки под капотом и меняли вроде фильтры и угрожали бактериальную чистку делать за много денег… но результат 0.

Машина всегда у официалов обслуживается,

Мойка регулярно (1 раз в 10 дней комплекс).

Плз

Help!!