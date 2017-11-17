Q5 2014 сервис Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSQ5 2014 сервис Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Добрый день, Посоветуйте куда пойти с Q52014, Чтобы уже поменяли как-то по человечески фильтры воздушные или нашаманили ещё что-то. Тряпками воняет в салоне как только кнопочку нажимаю — циркуляция внутри. Уже офиц дилеру тому что на алтуфьево 100 раз говорил. Уже и чистили стоки под капотом и меняли вроде фильтры и угрожали бактериальную чистку делать за много денег… но результат 0. Машина всегда у официалов обслуживается, Мойка регулярно (1 раз в 10 дней комплекс). Плз Help!! На тему: В Казахстане представили электрическую LADA Vesta Можно ли брать пиццевозку? Перепутала топливо… Новый комплекс для зарядки автомобилей Tesla CHERYДА подарков Помечена как спам Сообщение от Roman99 (Вопросы: 3, Ответы: 3) Ответ на 17.11.2017 08:12 7 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Попробуйте Андрей +79037260335, пароль «Я от Асланяна» Помечен как спам Сообщение от fanatik-ska (Вопросы: 5, Ответы: 283) Ответ на 17.11.2017 09:44 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page