Q5 2014 сервис

« Back to Previous Page
0
0

Добрый день,
Посоветуйте куда пойти с Q52014,
Чтобы уже поменяли как-то по человечески фильтры воздушные или нашаманили ещё что-то. Тряпками воняет в салоне как только кнопочку нажимаю — циркуляция внутри.
Уже офиц дилеру тому что на алтуфьево 100 раз говорил. Уже и чистили стоки под капотом и меняли вроде фильтры и угрожали бактериальную чистку делать за много денег… но результат 0.
Машина всегда у официалов обслуживается,
Мойка регулярно (1 раз в 10 дней комплекс).
Плз
Help!!

На тему:
Помечена как спам
Сообщение от Roman99 (Вопросы: 3, Ответы: 3)
Ответ на 17.11.2017 08:12
7 просмотров

Подписывайтесь на наши группы в соцсетях!

0
Private answer

Попробуйте Андрей +79037260335, пароль «Я от Асланяна»

Помечен как спам
Сообщение от fanatik-ska (Вопросы: 5, Ответы: 283)
Ответ на 17.11.2017 09:44
« Back to Previous Page