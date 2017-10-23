пыльник ШРУС кардана FORD KUGA 2.5 АТ выпущен 11.2012

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Производитель не деталирует пыльники ШРУС кардана. Только вместе со ШРУС. К состоянию ШРУС нет нареканий. Цена вопроса удручает. Что делать?

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Сообщение от Andrey.60 (Вопросы: 1, Ответы: 3)
Ответ на 23.10.2017 13:13
52 просмотров

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Доброго времени суток. Варианта два:
— Купить какой — нибудь в Экзисте, но только обязательно ПРОВЕРЕННЫЙ И КАЧЕСВТЕННЫЙ! Которой все равно прохудиться.
— Вариант второй — обмотать пыльник пищевой пленкой. Да по — туже и перед этим делом помыть этот самый пыльник. Контролировать каждую неделю и копить денюшки на Оригинальную деталь.

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Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 278)
Ответ на 23.10.2017 22:13
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Благодарю за отзывчивость, Владимир.
Фебест представлен на Екзисте (даже продавцы з/ч грустно качают головами).
С пленкой вариант хорош для возвращения домой.
Видимо предстоит расставание с деньгами.

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Сообщение от Andrey.60 (Вопросы: 1, Ответы: 3)
Ответ на 24.10.2017 06:19
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Андрей, а еще на Экзисте представлено множество «Оригинальных» запчастей VW AG, хотя на территории РФ их продавать могут только офф.диллеры ли VW Group RUS для конечного потребления покупателем а не для последующей перепродажи. Так что…

А пленку нужно клеить так, чтобы конец внешнего слоя (конец, где пленка обрезана) вращался по ходу а не против направления вращения.

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Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 278)
Ответ на 27.10.2017 02:23
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Спасибо, Владимир. Тщательно исследовались базы Форд и Вольво. VAG как то пропустили, хотя и двигатели и привод такой же. Ближайшие ОД на удалении 250 км. Будем исследовать направление подсказанное Вами.

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Сообщение от Andrey.60 (Вопросы: 1, Ответы: 3)
Ответ на 28.10.2017 09:34
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Владимир, здравствуйте. Поиски привели к запчастям фирмы LEX.
Для желающих поменять пыльники ШРУС кардана забивайте в поисковик КК6717 LEX.
Это вольвовская запчасть KK6717 Lex Кожух кардана Volvo XC90 D=77,8 mm d1=51,5 d2=18 H=75 h1=35.
Цена приятная, качество непроверенное. Фирма по разным источникам турецкая или тайваньская (т.е. малоарнаутская контрабанда). Купил, поменял, посмотрим в эксплуатации

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Сообщение от Andrey.60 (Вопросы: 1, Ответы: 3)
Ответ на 04.11.2017 06:46
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