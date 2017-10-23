пыльник ШРУС кардана FORD KUGA 2.5 АТ выпущен 11.2012 Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSпыльник ШРУС кардана FORD KUGA 2.5 АТ выпущен 11.2012 Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Производитель не деталирует пыльники ШРУС кардана. Только вместе со ШРУС. К состоянию ШРУС нет нареканий. Цена вопроса удручает. Что делать? На тему: Ford Kuga впервые стал самой популярной моделью Ford… Ford будет выпускать новый Kuga в Елабуге Сколько будет стоить новый Ford Kuga? Новый Kuga адаптирован к дорогам России Ford Kuga стал бестселлером марки в июле 2017 Помечена как спам Сообщение от Andrey.60 (Вопросы: 1, Ответы: 3) Ответ на 23.10.2017 13:13 52 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Доброго времени суток. Варианта два: — Купить какой — нибудь в Экзисте, но только обязательно ПРОВЕРЕННЫЙ И КАЧЕСВТЕННЫЙ! Которой все равно прохудиться. — Вариант второй — обмотать пыльник пищевой пленкой. Да по — туже и перед этим делом помыть этот самый пыльник. Контролировать каждую неделю и копить денюшки на Оригинальную деталь. Помечен как спам Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 278) Ответ на 23.10.2017 22:13 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Благодарю за отзывчивость, Владимир. Фебест представлен на Екзисте (даже продавцы з/ч грустно качают головами). С пленкой вариант хорош для возвращения домой. Видимо предстоит расставание с деньгами. Помечен как спам Сообщение от Andrey.60 (Вопросы: 1, Ответы: 3) Ответ на 24.10.2017 06:19 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Андрей, а еще на Экзисте представлено множество «Оригинальных» запчастей VW AG, хотя на территории РФ их продавать могут только офф.диллеры ли VW Group RUS для конечного потребления покупателем а не для последующей перепродажи. Так что… А пленку нужно клеить так, чтобы конец внешнего слоя (конец, где пленка обрезана) вращался по ходу а не против направления вращения. Помечен как спам Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 278) Ответ на 27.10.2017 02:23 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Спасибо, Владимир. Тщательно исследовались базы Форд и Вольво. VAG как то пропустили, хотя и двигатели и привод такой же. Ближайшие ОД на удалении 250 км. Будем исследовать направление подсказанное Вами. Помечен как спам Сообщение от Andrey.60 (Вопросы: 1, Ответы: 3) Ответ на 28.10.2017 09:34 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Владимир, здравствуйте. Поиски привели к запчастям фирмы LEX. Для желающих поменять пыльники ШРУС кардана забивайте в поисковик КК6717 LEX. Это вольвовская запчасть KK6717 Lex Кожух кардана Volvo XC90 D=77,8 mm d1=51,5 d2=18 H=75 h1=35. Цена приятная, качество непроверенное. Фирма по разным источникам турецкая или тайваньская (т.е. малоарнаутская контрабанда). Купил, поменял, посмотрим в эксплуатации Помечен как спам Сообщение от Andrey.60 (Вопросы: 1, Ответы: 3) Ответ на 04.11.2017 06:46 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page