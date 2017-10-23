пыльник ШРУС кардана FORD KUGA 2.5 АТ выпущен 11.2012

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Андрей, а еще на Экзисте представлено множество «Оригинальных» запчастей VW AG, хотя на территории РФ их продавать могут только офф.диллеры ли VW Group RUS для конечного потребления покупателем а не для последующей перепродажи. Так что…

А пленку нужно клеить так, чтобы конец внешнего слоя (конец, где пленка обрезана) вращался по ходу а не против направления вращения.