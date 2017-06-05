Проверка подлинности масла Castrol

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Вопрос риторический. Я бы на Вашем месте попробовал залить, и тысяч через 5 отсосать немного масла клизьмой через щуп и отправить на экспертизу (на наличие примеси металлической стружки).

Сергей Степанович нам пообещал сказать адрес лаборатории, которая производит подобную экспертизу. Надеюсь скажет…

А пока всё базируется только на нашей вере в брэнд — что по сути субъективно. И, да, с точки зрения маркетинга фирма Кастрол всё сделала верно. А как оно на самом деле — никто не знает.

По слухам, в Европе сейчас мода на голубизну. Они использованное (отработанное) масло от европейских потребителей перерабатывают и продают в азиатские страны 3-его мира…