Проверка подлинности масла Castrol Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSПроверка подлинности масла Castrol Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Увидел, что Castrol запустил программу проверки оригинальности своих продуктов. На сайте можно ввести код продукта (указан на наклейке) и получить информацию о подлинности масла. Ваше мнение? Решило ли это проблему подделок Castrol. Рекомендуете ли теперь смело использовать это масло. С уважением, Владислав На тему: А наши масла как? Какое моторное масло лучше, а… Гонки с двойником Lexus запустил новый он-лайн сервис Защита от подделок продукции… Помечена как спам Сообщение от [email protected] (Вопросы: 5, Ответы: 6) Ответ на 05.06.2017 15:08 22 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Вопрос риторический. Я бы на Вашем месте попробовал залить, и тысяч через 5 отсосать немного масла клизьмой через щуп и отправить на экспертизу (на наличие примеси металлической стружки). Сергей Степанович нам пообещал сказать адрес лаборатории, которая производит подобную экспертизу. Надеюсь скажет… А пока всё базируется только на нашей вере в брэнд — что по сути субъективно. И, да, с точки зрения маркетинга фирма Кастрол всё сделала верно. А как оно на самом деле — никто не знает. По слухам, в Европе сейчас мода на голубизну. Они использованное (отработанное) масло от европейских потребителей перерабатывают и продают в азиатские страны 3-его мира… Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 27, Ответы: 562) Ответ на 05.06.2017 17:16 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page