Проверка подлинности масла Castrol

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Увидел, что Castrol запустил программу проверки оригинальности своих продуктов. На сайте можно ввести код продукта (указан на наклейке) и получить информацию о подлинности масла. Ваше мнение? Решило ли это проблему подделок Castrol. Рекомендуете ли теперь смело использовать это масло.

С уважением,
Владислав

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Сообщение от [email protected] (Вопросы: 5, Ответы: 6)
Ответ на 05.06.2017 15:08
22 просмотров

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Вопрос риторический. Я бы на Вашем месте попробовал залить, и тысяч через 5 отсосать немного масла клизьмой через щуп и отправить на экспертизу (на наличие примеси металлической стружки).

Сергей Степанович нам пообещал сказать адрес лаборатории, которая производит подобную экспертизу. Надеюсь скажет…

А пока всё базируется только на нашей вере в брэнд — что по сути субъективно. И, да, с точки зрения маркетинга фирма Кастрол всё сделала верно. А как оно на самом деле — никто не знает.

По слухам, в Европе сейчас мода на голубизну. Они использованное (отработанное) масло от европейских потребителей перерабатывают и продают в азиатские страны 3-его мира…

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Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 27, Ответы: 562)
Ответ на 05.06.2017 17:16
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