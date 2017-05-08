Просмотр «Гаража» в записи. Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSПросмотр "Гаража" в записи. Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте Сергей! С интересом всегда смотрел Ваши передачи, до тех пор пока они у меня не перестали загружаться. Все началось с изменения фона сетевизора, тогда видео не выводилось на полный экран. Не очень удобно, но смотреть можно. Однако не давно, в ходе обычного процесса запуска архивной передачи Гараж, сетевизор стал очень долго думать над запуском, но так ничего и не отобразил, хотя onlyne программы показывает хорошо. Нельзя ли как-то с Вашей стороны связаться с технической поддержкой Эха Москвы и сообщить им о наличии проблемы. Потому что я на сайте так и не нашел адекватных параметров для постановки вопроса. На тему: Top Gear не ладится Автомобиль утонул в городе Четкий по рулю Peugeot Плюньте на инструкцию, выжимайте Паровозы мы производили на… Помечена как спам Сообщение от razvedhic (Вопросы: 6, Ответы: 4) Ответ на 08.05.2017 22:41 11 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Сетевизор вызывает много нареканий и у нас на радио… Пытаемся найти замену… Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1749) Ответ на 09.05.2017 00:22 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page