Просмотр «Гаража» в записи.

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Здравствуйте Сергей! С интересом всегда смотрел Ваши передачи, до тех пор пока они у меня не перестали загружаться. Все началось с изменения фона сетевизора, тогда видео не выводилось на полный экран. Не очень удобно, но смотреть можно. Однако не давно, в ходе обычного процесса запуска архивной передачи Гараж, сетевизор стал очень долго думать над запуском, но так ничего и не отобразил, хотя onlyne программы показывает хорошо. Нельзя ли как-то с Вашей стороны связаться с технической поддержкой Эха Москвы и сообщить им о наличии проблемы. Потому что я на сайте так и не нашел адекватных параметров для постановки вопроса.

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Сообщение от razvedhic (Вопросы: 6, Ответы: 4)
Ответ на 08.05.2017 22:41
11 просмотров

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Private answer

Сетевизор вызывает много нареканий и у нас на радио… Пытаемся найти замену…

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1749)
Ответ на 09.05.2017 00:22
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