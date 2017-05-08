Просмотр «Гаража» в записи.

Здравствуйте Сергей! С интересом всегда смотрел Ваши передачи, до тех пор пока они у меня не перестали загружаться. Все началось с изменения фона сетевизора, тогда видео не выводилось на полный экран. Не очень удобно, но смотреть можно. Однако не давно, в ходе обычного процесса запуска архивной передачи Гараж, сетевизор стал очень долго думать над запуском, но так ничего и не отобразил, хотя onlyne программы показывает хорошо. Нельзя ли как-то с Вашей стороны связаться с технической поддержкой Эха Москвы и сообщить им о наличии проблемы. Потому что я на сайте так и не нашел адекватных параметров для постановки вопроса.