Проблема с работой двигателя ОКА СЕАЗ11116

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Здравствуйте Сергей!
Слушаю вашу передачу Гараж на Эхо Москвы постоянно за рулем машины. Я человек не богатый у меня СЕАЗ 11116 с китайским двигателем. Проблема такая, двигатель после 3000 оборотов работает рывками обороты не подымаются. Вы говорили что у вас есть хороший д.Вася чтоб мне помог с диагностикой. Неохота переплачивать за не решении проблемы, надо на верняка. Деньги для меня играют важную роль, по этому решил обобраться к вам за помощью. Мой номер телефона 89856804986
С уважением Руслан.

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Сообщение от Руслан Маратович (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 17.05.2017 20:12
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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1765)
Ответ на 18.05.2017 00:12
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