Проблема с работой двигателя ОКА СЕАЗ11116

Здравствуйте Сергей!

Слушаю вашу передачу Гараж на Эхо Москвы постоянно за рулем машины. Я человек не богатый у меня СЕАЗ 11116 с китайским двигателем. Проблема такая, двигатель после 3000 оборотов работает рывками обороты не подымаются. Вы говорили что у вас есть хороший д.Вася чтоб мне помог с диагностикой. Неохота переплачивать за не решении проблемы, надо на верняка. Деньги для меня играют важную роль, по этому решил обобраться к вам за помощью. Мой номер телефона 89856804986

С уважением Руслан.