Проблема с работой двигателя ОКА СЕАЗ11116 Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSПроблема с работой двигателя ОКА СЕАЗ11116 Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте Сергей! Слушаю вашу передачу Гараж на Эхо Москвы постоянно за рулем машины. Я человек не богатый у меня СЕАЗ 11116 с китайским двигателем. Проблема такая, двигатель после 3000 оборотов работает рывками обороты не подымаются. Вы говорили что у вас есть хороший д.Вася чтоб мне помог с диагностикой. Неохота переплачивать за не решении проблемы, надо на верняка. Деньги для меня играют важную роль, по этому решил обобраться к вам за помощью. Мой номер телефона 89856804986 С уважением Руслан. На тему: Парковка по телефону Как завести автомобиль с помощью Двигатель, который постоянно… Volvo XС70 или Volvo XC60? Можно ли брать пиццевозку? Помечена как спам Сообщение от Руслан Маратович (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 17.05.2017 20:12 13 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Андрей +79037260335 пароль «Я от Асланяна» Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1765) Ответ на 18.05.2017 00:12 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page