Про светофор

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Здравствуйте, вопрос несколько необычный, но вполне серьезный
Иногда в старых советских фильмах (например «Улица полна неожиданностей», » мы с вами где то встречались» и др.) показывают автомобильное движение по улицам, на которых установлены светофоры со цветовыми сигналами наоборот, то есть вверху зеленый, потом желтый, внизу красный.
Расскажите историю этого вопроса и когда цвета светофора перевернулись наоборот в современном виде

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Сообщение от Петр Петрович (Вопросы: 3, Ответы: 7)
Ответ на 04.05.2017 17:53
24 просмотров

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Private answer

Когда СССР присоединился к международной конвенции по БДД. Одним из правил подлежащих унификации (помимо знаков, разметки, записей в водительских удостоверениях) стало изменение порядка цветов в светофоре. 1959 год, насколько помню.

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Сообщение от ВадимG (Вопросы: 0, Ответы: 21)
Ответ на 05.05.2017 07:44
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Private answer

Когда СССР присоединился к международной конвенции по БДД. Одним из правил подлежащих унификации (помимо знаков, разметки, записей в водительских удостоверениях) стало изменение порядка цветов в светофоре. 1959 год, насколько помню.

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Сообщение от ВадимG (Вопросы: 0, Ответы: 21)
Ответ на 05.05.2017 07:44
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