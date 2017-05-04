Про светофор Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSПро светофор Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте, вопрос несколько необычный, но вполне серьезный Иногда в старых советских фильмах (например «Улица полна неожиданностей», » мы с вами где то встречались» и др.) показывают автомобильное движение по улицам, на которых установлены светофоры со цветовыми сигналами наоборот, то есть вверху зеленый, потом желтый, внизу красный. Расскажите историю этого вопроса и когда цвета светофора перевернулись наоборот в современном виде На тему: Светофору — 102 года Цветовая гамма российского… Мэрия Москвы проваливает и… А вы бы как реагировали на такой… Госдума поддержала ужесточение… Помечена как спам Сообщение от Петр Петрович (Вопросы: 3, Ответы: 7) Ответ на 04.05.2017 17:53 24 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Когда СССР присоединился к международной конвенции по БДД. Одним из правил подлежащих унификации (помимо знаков, разметки, записей в водительских удостоверениях) стало изменение порядка цветов в светофоре. 1959 год, насколько помню. Помечен как спам Сообщение от ВадимG (Вопросы: 0, Ответы: 21) Ответ на 05.05.2017 07:44 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Когда СССР присоединился к международной конвенции по БДД. Одним из правил подлежащих унификации (помимо знаков, разметки, записей в водительских удостоверениях) стало изменение порядка цветов в светофоре. 1959 год, насколько помню. Помечен как спам Сообщение от ВадимG (Вопросы: 0, Ответы: 21) Ответ на 05.05.2017 07:44 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page