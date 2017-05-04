Про светофор

Здравствуйте, вопрос несколько необычный, но вполне серьезный

Иногда в старых советских фильмах (например «Улица полна неожиданностей», » мы с вами где то встречались» и др.) показывают автомобильное движение по улицам, на которых установлены светофоры со цветовыми сигналами наоборот, то есть вверху зеленый, потом желтый, внизу красный.

Расскажите историю этого вопроса и когда цвета светофора перевернулись наоборот в современном виде